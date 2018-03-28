Траур и "мусорные бунты"

Середина недели. Сегодня в стране объявлен траур по погибшим при пожаре в кемеровской «Зимней вишне». Многие торжественные и развлекательные (например, театральные) мероприятия будут начинаться с минуты молчания, в Петербурге ряд событий отменены. Будьте внимательны.

Новости из Подмосковья. Регион поднимается на настоящий общий «мусорный бунт». После отравления детей свалочными газами в Волоколамске жители многих подмосковных городов обратили внимание на то, что в их районе тоже есть вонючие свалки, причем ситуация ухудшается с 2016 года до состояния, когда местным жителям трудно дышать и режет глаза из-за свалочных «ароматов».

К активному «мусорному протесту» присоединились Клин, Коломна, Тучково, Наро-Фоминск, Воскресенск, Таруса. Жители Клинского района рассказывают, что каждый день после восьми вечера чувствуют тошноту и головокружение.

В Тарусе только в этом году начал работать мусороперерабатывающий завод, о владельцах которого ничего доподлинно неизвестно, но местные обращают внимание на характерный неприятный запах со стороны предприятия. В Коломне у полигона твердых бытовых отходов «Воловичи» и вовсе круглосуточно дежурят активисты, пытаясь ограничить ввоз мусора. Берегите себя.

Накануне по всей стране прошли акции памяти жертв пожара в Кемерово. Власти сделали странную вещь: узнав о гражданской инициативе встретиться у импровизированных мемориалов (в Петербурге – на Марсовом поле, в Москве – на Пушкинской площади), организовали «официальные» траурные мероприятия, на которых выступали чиновники и религиозные деятели.

В Петербурге «официальная» встреча была на Дворцовой площади на час раньше сбора на Марсовом поле. На Дворцовую приезжал губернатор Полтавченко (он, впрочем, возложил цветы и сразу уехал на футбол). На Марсовом примерно с 18:30 был непрекращающийся поток молчаливых людей, которые несли цветы и мягкие игрушки к мемориалу. Семьи с детьми, пенсионеры, молодежь – это была одна из самых многочисленных и трагичных встреч на Марсовом. Полиция информировала собравшихся, что «официальное» мероприятие проходит на Дворцовой, но никого не выгнали и не забрали, хотя пытались. Спасибо городу и стране за человечность.

МЧС подводит трагический итог пожара: по данным ведомства, погибли 64 человека, пропавших без вести нет. Гражданский штаб, состоящий из родных и близких погибших, дает информацию о 85 пропавших. В Кемерово продолжают требовать отставки губернатора региона Амана Тулеева, который так и не вышел и не обратился к горожанам, собравшимся на площади. В городе идут суды над руководством торгового центра. Основной причиной пожара считается короткое замыкание.

В Петербурге с 6 апреля вступят в силу новые правила досмотра пассажиров в метро. Соответствующее распоряжение подписал министр транспорта Максим Соколов. Летом 2017 года на нескольких станциях неделю проводили тотальный досмотр всех пассажиров, что создавало заторы. Теперь досматривать можно будет только «подозрительных» личностей и тех, на кого сработала стоящая на входе рамка металлоискателя (а она срабатывает почти на всех). В любом случае, надеемся, эта мера будет работать на безопасность нашей подземки. Хорошего вам дня и берегите себя, друзья.