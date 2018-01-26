Омские бани и белорусское тунеядство

Пятница! Сегодня стало окончательно известно, кого из российских спортсменов МОК допустил на Олимпийские игры в Пхенчхане. Если коротко, то во многих видах спорта лидеры остались «за бортом». Поедут более молодые спортсмены, которые, в частности, не состояли во «взрослой» сборной на Олимпиаде в Сочи. Есть серьезные потери и у нашей сборной по хоккею (которая в этом году вообще в непривычном составе, так как НХЛ не отпустила игроков на период ОИ). Впрочем, любимые ветераны Илья Ковальчук и Павел Дацюк на Игры едут. Едет и Людмила Белякова, первая россиянка в НХЛ, которую МОК сначала не допустил до ОИ, а потом объявил недопуск «технической ошибкой». Всего в качестве «атлетов из России» на Играх выступят 169 спортсменов.

С подачи «Дождя» в российских СМИ распространилась новость о признании в России однополого брака. Двое мужчин, заключивших брачный союз в Копенгагене, по информации телеканала, пришли в московский МФЦ со свидетельствами о браке, должным образом переведенными, и сотрудник центра, «не меняясь в лице» за пять минут проставил им штампы в паспорта. Юридически это вопрос тонкий – законно отказать молодоженам в подтверждении заключенного за границей брака на том основании, что они муж и муж, а не муж и жена, сложно. Московские МФЦ уже вовсю опровергают эту новость – говорят, они не могут заключить или утвердить брак, они лишь передают эту информацию в ЗАГС.

Тем временем в Омске депутат горсовета Андрей Никитин предложил провести выездное заседание в бане. Он с коллегами (в обычном кабинете) обсуждал вопросы ЖКХ и транспорта, в том числе увеличение прибыли муниципальных бань. Городской хозяйственник Михаил Бут заметил, что муниципальные бани терпят убытки, а «частник» живет за счет «девушек этих». Никитин не растерялся и предложил следующее заседание провести выездное, в бане. «Пообщаться с людьми», – добавил депутат. Билеты коллегам обещал оплатить. В общем, решено разрабатывать новую программу развития банного хозяйства города.

В Республике Беларусь отменили налог на тунеядство. Неоднозначная практика, направленная против неофициального трудоустройства, ранее вызывала протесты в стране. В январе 2018 года Александр Лукашенко заменил пресловутый «налог» обязательством для неработающих и нетрудоспособных белорусов компенсировать в полной мере стоимость услуг, субсидируемых государством. Полный перечень услуг будет озвучен позже.

В Петербурге на «Ломоносовской» снесли здание кинотеатра «Спутник». На его месте построят ТРЦ. Советское здание встречало всех у станции метро ретро-логотипом несуществующего кинотеатра и вызывало некоторую ностальгию. Ряд петербуржцев были против его сноса в пользу обычного торгового центра. В городе по-прежнему довольно тепло, снег тает, будьте внимательны и осторожны. Хорошего вам дня!