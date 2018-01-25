Наводнение в Париже и "Давайте я вас просто расцелую"

Четверг, и первым делом мы сегодня узнали, что МОК все-таки разрешает болельщикам проносить российские флаги на трибуны и вообще болеть за РФ на грядущих Олимпийских играх. Ранее наши функционеры и СМИ трактовали запрет на использование символики стран, не участвующих в Играх, как запрет на российский триколор. Сейчас МОК пояснил, что от участия в ОИ отстранили только Олимпийский комитет России, а не страну, поэтому болеть россиянам все-таки можно (с флагами). Но, если что, всегда ведь есть флаг Сербии, например, который выглядит как перевернутый флаг РФ.

Тем временем в США. Disney, а также ряд других крупных компаний, включая операторов мобильных сетей, выплатят своим сотрудникам довольно приличные «непредвиденные» бонусы. Дональд Трамп, как и обещал в предвыборной кампании, снизил налог на прибыль для компаний с 35% до 21%, в итоге на счетах работодателей образовались «невостребованные» суммы. Disney решил выплатить каждому из 125 тыс. работников единовременный бонус в 1 тыс. долларов. Более того, 50 млн долларов компания внесла в фонд финансирования образования работников с почасовой оплатой. Ранее работники парков Disney требовали увеличить им как раз почасовую оплату (она составляла 10 долларов в час).

Тем временем в России. Владимир Путин был с визитом на заводе ПАО ОДК (часть структуры Объединенной двигателестроительной корпорации) в Уфе. Там рабочий его спросил, будут ли в России награждать трудовые коллективы за успехи, как в Советском Союзе. На что Путин дал сакраментальный ответ: «Давайте я вас просто расцелую». Затем президент отметил, что сейчас в РФ принята практика награждения отдельных сотрудников за трудовые успехи, но он «подумает» об идее рабочего.

В Париже наводнение. Уровень воды в Сене из-за дождей поднялся с двух метров до пяти, затоплен нижние части набережных, закрыта экспозиция стран древнего Ближнего Востока в Лувре (она находится на цокольном этаже), закрыты некоторые станции метро, перестал ходить речной транспорт. В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности. Так что, если вы в Париже, будьте осторожны. И сделайте редкие фотографии!

Россельхознадзор заподозрил, что четверть сыров, ввозимых в Россию имеют «украинское происхождение». Схема, по мнению ведомства, такая: сыры ввозят из Украины в Республику Беларусь, там переупаковывают и привозят в Россию под видом иранского и македонского сыра. Впрочем, речь не только про сыр (который на 100% должен состоять из молока), но и про «сырные продукты» (в которых может быть до 50% растительного жира) и даже «сыроподобные продукты» (которые вообще полностью могут состоять из растительных заменителей). В общем, чей бы сыр ни был, главное – чтобы качественный и сыр, а не «сыроподобие».

В Петербурге, как и обещали синоптики, меняется погода. Сегодня потеплеет (обещают выше нуля), также в городе будет сильный ветер и мокрый снег, переходящий в дождь. Эх, зима, ну что же ты опять! Хорошего дня. Друзья. Будьте осторожны. Порывы ветра и правда сильные.