Статуя Свободы, драка турков с курдами и саратовский охотник

Вторник начнем с новостей об Олимпиаде. МОК сообщил, что биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и триумфатора Сочи-2014 Виктора Ана не допускают к играм в Пхенчхане.

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Ни один из этих спортсменов не был ранее уличен в употреблении запрещенных препаратов, да и вообще причин недопуска Олимпийский комитет РФ не знает. Это «международное» решение, с которым нашим спортсменам придется смириться, хотя российский комитет и направил в МОК запрос для выяснения причин недопуска лидеров сборной.

Что там в Америке. У них не только госдолг большой, у них, представляете, статуя Свободы не работала в выходные из-за отсутствия финансирования. Один из символов страны, регулярно принимающий огромные потоки туристов, перестал получать поддержку от федерального бюджета. В итоге в минувшие выходные статуя не работала как туристический объект. Властям штата Нью-Йорк потребовалось время, чтобы сориентироваться и найти деньги, пока правительство не утвердит бюджет, а правительство США, к слову, вообще приостановило работу из-за разногласий. Ежедневные расходы по эксплуатации составляют порядка 65 тыс. долларов, сейчас финансирование восстановлено, и статуя Свободы ждет гостей.

Тем временем в Европе. В аэропорту Ганновера подрались курды и сторонники Эрдогана. История такая: курды устроили в аэропорту спонтанную демонстрацию против действий Турции в Сирии, в том числе выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Реджепа Эрдогана. Присутствующие тут же турецкие пассажиры, ожидавшие посадки на рейс в Стамбул, не могли сдержаться, завязалась потасовка. Всего на месте происшествия было около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ, два участника драки получили легкие травмы. Рейс в Стамбул пришлось отложить, потому что многие пассажиры был в неудовлетворительном для полета состоянии.

Но вернемся в Россию. В подмосковном Королеве работники ППС остановили машину и обнаружили у четырех сидевших в ней мужчин два пистолета, перчатки и маски с прорезями для глаз. Казалось бы, самое время что-то заподозрить, но патруль лишь потребовал взятку в 100 тыс. рублей. У будущих преступников нашлось 55 тыс., и этого оказалось достаточно. Мужчины уехали дальше восвояси и совершили разбойное нападение на магазин в Балашихе. Все участники инцидента задержаны, сотрудники ППС находятся под стражей.

В Краснокутском районе Саратовской области собака застрелила охотника на охоте. Инцидент печальный: мужчина выпустил собак из багажника, они начали резвиться на воле. Когда животные уже собирались прыгать обратно в багажник, одна из собак случайно нажала на спусковой крючок ружья, которое прикладом упиралось в землю, а дулом смотрело в живот охотнику. Все это погибший Сергей Терехов рассказал врачам за несколько минут до смерти. Будьте осторожны и берегите себя!

В Петербурге по-прежнему морозно, но уже к четвергу синоптики обещают резкое потепление. Хорошего вам дня, друзья!