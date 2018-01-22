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Лыжник из Полинезии и Satisfaction Challenge

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Лыжник из Тога
© Фото: the-challenger.ru

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И новости для тех, кто "не женат".

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Понедельник начнем с главной мирной новости выходных: МОК подтвердил, что Северная и Южная Кореи объединяться в рамках Олимпийских игр. Речь, конечно, не о госграницах, а о национальной сборной. Спортсмены из двух стран будут выступать за сборную под общим флагом «Корея», в том числе на Играх выступят 22 атлета из КНДР: в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Например, женская хоккейная команда у Кореи будет смешанная, там будут спортсменки как из Северной, так и из Южной Кореи. Сопровождать в Олимпиаду в соседнюю страну северокорейских спортсменов будут 24 официальных лица.

Еще немного новостей про грядущую Олимпиаду. Во-первых, стало известно, кого из российских фигуристов допустят до соревнований (до сих пор не знать наверняка о своем участии для самих спортсменов было, конечно, огромным испытанием). Под нейтральным флагом будут соревноваться: спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Фёдор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт, в женском одиночном катании – Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, в мужском одиночном – Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в танцах на льду –Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова и Иван Букин.

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Самое время рассказать о спортсмене из Тонга (государство в Полинезии, в Тихом океане) Пите Тауфатофуа. Он запомнился многим, кто смотрел игры в Рио, этот красавец в национальном костюме и с голым торсом нес флаг своей страны на церемонии открытия Игр. Тогда он выступал в тхэквондо, но за год успел переподготовиться и прошел квалификацию на ОИ в Пхенчхане в качестве лыжника (!) К слову, квалификацию впервые за семь (!) Олимпиад не прошел Уле-Эйнар Бьорндален. Живая легенда норвежского спорта, титулованный лыжник, уступил место более молодым спортсменам. Он извинился перед болельщиками и отметил, что хотел выйти на пик формы, но не смог даже пройти отбор. Но продолжает, однако, тренироваться каждый день.

Так называемый Satisfaction Challenge захватил не только российские вузы. И не только вузы. Студенты и отраслевые работники по всему миру снимают клипы-пародии на скандальное видео ульяновских курсантов Института гражданкой авиации. Идея проста: группа полуголых парней (или девушек) танцует в нижнем белье под песню Satisfaction Бенни Бенасси. Лучше, если дело происходит в общежитии, а в качестве реквизита используются утюжки, сковородки, щетки и прочие бытовые детали. Все эти забавные клипы призваны морально поддержать ульяновских ребят, которых чуть было не отчислили из-за шумихи вокруг видео. В общем, по хэштегу #satisfactionchallenge найдете много интересного.

В Госдуму внесли законопроект о «фактических брачных отношениях», который на уровне закона уравняет гражданский брак с официальным. Кажется, кто-то наверху понял, что не в одном маткапитале дело. Правда, сенатор Антон Беляков, предложивший проект закона, полагает, что мужчина и женщина должны прожить не менее пяти лет вместе для приравнивания их отношений к браку.

В Петербурге морозно и солнечно, не погода, а мечта для катания на лыжах и коньках. После недавних проблем с Тучковым мостом там проверяют опоры электротранспорта, но мост уже работает в обычном режиме. Хорошего вам дня, друзья!

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