  • 19 Январь 2018
USD 20.01.2018 56.5892 +-0.1705
USD ММВБ 21:17 56.6716  
EUR 20.01.2018 69.3953 +0.1371
EUR ММВБ 21:17 69.3197  
Нефть($) 19.01.2018 68.66 0.72
Нефть(p) 19.01.2018 3885.41 +29.16

Флешмоб "танцы в трусах", нападение на школу в Бурятии

Автор:

Чемпионат Европы по фигурному катанию
© Фото: m24.ru

Темы дня

И другие важные новости пятницы!

По теме

Главная новость утра: нападение на школу в Бурятии. Если коротко: в класс школы в микрорайоне «Сосновый бор» забросили «коктейли Молотова». Из здания тут же эвакуировали пятьсот учащихся, начался пожар. Судя по информации в бурятских СМИ, нападавшие ждали эвакуации на входе и наносили детям удары топором. По последним данным, пострадали семь человек, учительница госпитализирована, а одному из школьников отрубили палец. Новости по теме будут обновляться, оставайтесь с нами и берегите себя.

Продолжение истории про студентов Ульяновского института гражданской авиации. В сети и на тв поднялась буря, к обсуждению танцев будущих летчиков в трусах подключились лидеры авиационной отрасли. Ректор института в ярости и хотел было отчислить ребят. Губернатор области Сергей Морозов попросил не ломать студентам жизни и пообещал поговорить с парнями и их родителями «как отец».

Напомним, на днях в сеть попал самодеятельный и снятый в общежитии клип будущих пилотов на песню Satisfaction, названный «сексуальным» и «эротическим». В поддержку студентов уже создана петиция, ее подписали десятки тыс. человек, а студенты других вузов запустили флешмоб и записывают свои ремейки вирусного клипа. Так, в трусах уже станцевали под Satisfaction в общежитиях студенты сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области и молодые люди, предположительно, из академии МЧС, так как на видео они танцуют в форменных футболках «МЧС России» поверх трусов. К слову, особое возмущение функционеров Росавиации вызвал именно факт использования фуражек летчиков в шуточном видео.

О хорошем. На Чемпионате Европы по фигурному катанию, проходившем в Москве, российские фигуристы заняли весь пьедестал. И это было драматически: считавшиеся фаворитами Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы оказались на пятом месте (первой стала пара из Франции), но после произвольной «взлетели» на первое место, и с результатом 221,60 балла стали чемпионами. Ксения Столбова и Федор Климов получили «серебро», бронзовыми призерами стали Наталья Забияко и Александр Энберт. Поздравляем наших спортсменов! И, конечно, волнуемся за их участие в Олимпийских играх.

Петербург. Друзья, сегодня с пяти утра Тучков мост закрыт для проезда электротранспорта, трамваев и троллейбусов из-за упавшей опоры. Маршруты 6 и 40 трамваев изменены. Будьте внимательны!

В городе снежно и уютно, мороз чуть отпустил. Надеемся, у всех практикующих крещенские купания все обстоит благополучно. Хорошего дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

    В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

    Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram