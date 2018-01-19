Флешмоб "танцы в трусах", нападение на школу в Бурятии

Главная новость утра: нападение на школу в Бурятии. Если коротко: в класс школы в микрорайоне «Сосновый бор» забросили «коктейли Молотова». Из здания тут же эвакуировали пятьсот учащихся, начался пожар. Судя по информации в бурятских СМИ, нападавшие ждали эвакуации на входе и наносили детям удары топором. По последним данным, пострадали семь человек, учительница госпитализирована, а одному из школьников отрубили палец. Новости по теме будут обновляться, оставайтесь с нами и берегите себя.

Продолжение истории про студентов Ульяновского института гражданской авиации. В сети и на тв поднялась буря, к обсуждению танцев будущих летчиков в трусах подключились лидеры авиационной отрасли. Ректор института в ярости и хотел было отчислить ребят. Губернатор области Сергей Морозов попросил не ломать студентам жизни и пообещал поговорить с парнями и их родителями «как отец».

Напомним, на днях в сеть попал самодеятельный и снятый в общежитии клип будущих пилотов на песню Satisfaction, названный «сексуальным» и «эротическим». В поддержку студентов уже создана петиция, ее подписали десятки тыс. человек, а студенты других вузов запустили флешмоб и записывают свои ремейки вирусного клипа. Так, в трусах уже станцевали под Satisfaction в общежитиях студенты сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области и молодые люди, предположительно, из академии МЧС, так как на видео они танцуют в форменных футболках «МЧС России» поверх трусов. К слову, особое возмущение функционеров Росавиации вызвал именно факт использования фуражек летчиков в шуточном видео.

О хорошем. На Чемпионате Европы по фигурному катанию, проходившем в Москве, российские фигуристы заняли весь пьедестал. И это было драматически: считавшиеся фаворитами Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы оказались на пятом месте (первой стала пара из Франции), но после произвольной «взлетели» на первое место, и с результатом 221,60 балла стали чемпионами. Ксения Столбова и Федор Климов получили «серебро», бронзовыми призерами стали Наталья Забияко и Александр Энберт. Поздравляем наших спортсменов! И, конечно, волнуемся за их участие в Олимпийских играх.

Петербург. Друзья, сегодня с пяти утра Тучков мост закрыт для проезда электротранспорта, трамваев и троллейбусов из-за упавшей опоры. Маршруты 6 и 40 трамваев изменены. Будьте внимательны!

В городе снежно и уютно, мороз чуть отпустил. Надеемся, у всех практикующих крещенские купания все обстоит благополучно. Хорошего дня!