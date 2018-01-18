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Биткоин, Satisfaction и кроссовки

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© Фото: Кадр из клипа Satisfaction

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Ульяновские студенты сняли в общежитии клип мечты.

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Четверг начнем с биткоина. Он упал! Но подождите потирать руки, скептики криптовалют. На бирже биткоин впервые за долгое время торговали менее чем за 10 тыс. долларов, но менее чем за сутки «биток» отыграл позиции и сейчас стоит порядка 12 тыс. долларов. Эксперты настроены неоднозначно: многие считают криптовалюту крайне нестабильной и рискованной инвестицией, в первую очередь из-за технической трудности непосредственно вывода средств.

Помните, мы рассказывали про 500 пар кроссовок Adidas со встроенным годовым проездным на все виды берлинского транспорта? В общем, с началом продаж у магазинов бренда выстроилась очередь. Серьезная такая – с палатками и складными столиками и стульями. Кажется, многие берлинцы готовы круглый год ходить в кроссовках, лишь бы не тратить 40 евро каждый месяц на проездной (кроссовки стоят меньше 200 евро, что дает существенную экономию, если, конечно ходить в них каждый день). Акция бренда приурочена к 90-летнему юбилею берлинской транспортной системы. Судя по погоде, наше метро может выпустить, например, «Подорожник», встроенный в валенки.

Тем временем в России. 13 курсантов Ульяновского института гражданской авиации могут отчислить за клип на песню Satisfaction, который они записали прямо в общежитии. Они там в трусах и авиационных фуражках исполняют, скажем так, неоднозначный танец. Едят бананы, покачивают бедрами, вот это все. Видео сняли еще осенью, что называется, от избытка энергии, но в сеть оно ушло только сейчас.

Ректора института срочно вызвали в Росавиацию, расследовать инцидент отправили заместителя главы Росавиации. Губернатор области Сергей Морозов заявил о создании «специальной комиссии», а кто-то из самих «артистов» анонимно рассказал СМИ, что уже отчислен. Пилоты-ветераны негодуют. Хотя странное чувство юмора не говорит о том, что человек – плохой пилот. Просто ульяновская «летка» – чуть ли не основная кузница кадров нашей авиации, вот и поднялся шум.

С утра страшное происшествие произошло в Казахстане: в пассажирском «Икарусе» сгорели 52 человека. Это произошло в Иргизском районе Актюбинской области, на дороге в 10 км от поселка Калыбай примерно в 07:30 по московскому времени. Что произошло, до сих пор точно неясно. Выбрались из горящего автобуса только пять человек. Все, кто был внутри, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана. Новости по инциденту обновляются.

Жители Соснового Бора начали возвращать елочные игрушки, которые они унесли с главной местной елки. Накануне в сети появились кадры демонтажа елочки в городе, и оказалось, что за время праздников с нее сняли и унести все игрушки, которые можно было достать рукой с земли. Всего 121 шарик. Местные жители, видимо, устыдившись, неожиданно начали игрушки возвращать. Принесли уже два елочных шарика. По масштабам комнатной ели они огромные, дома ими ничего особо не украсишь. Вот видите, кому-то у нас в стране все-таки стыдно брать чужое. Хорошего дня, друзья!

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