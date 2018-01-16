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Рыба фугу, блэкаут в Казани и план рождаемости

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Рыба Фугу
© Фото: vseznaesh.ru

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Впечатляющие идеи Минтруда.

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Вторник начнем с чудес. В городе Джинна в Саудовской Аравии впервые за 30 лет показали кино. В канун нового года саудовские власти сняли действующий с 80-х годов запрет на публичные показы кино, а теперь провели фестиваль детского и семейного кинематографа. Для этой цели даже пришлось установить временный экран в культурном центре, потому что первые после многолетнего перерыва кинотеатры в стране появятся только в марте. И все бы хорошо, только показали саудитам, внимание, «Эмоджи-фильм», признанный худшим кино 2017 года и ленты вроде «Капитан Подштанник». Будем надеяться, у них еще все впереди.

Тем временем в Казани. Накануне вечером там случился блэкаут: порядка 100 тыс. человек остались без электричества. 177 человек застряли в лифтах, не работали светофоры. Апокалиптические фото темных районов города, романтические огоньки свеч, наконец, просьбы местных на всех официальных страницах городских властей в соцсетях «дайте свет». Аварийная служба ЖКХ Приволжского района достаточно оперативно спасла ситуацию, через несколько часов электроснабжение наладили.

Возможно, «светормагеддон» в Казани связан с федеральной инициативой: Минтруд поручил регионам самостоятельно разработать дополнительные меры для повышения рождаемости. И «определить плановые показатели до 2020 года». Звучит, конечно, цинично, но хочется верить, что это хоть немного поможет семьям. Министерство напоминает о необходимости дорабатывать региональные программы маткапитала, открывать 12-часовые детсады для семей с любым достатком.

Помните историю про систему экстренного оповещения на Гавайях, ложно сработавшую из-за несуществующих ракет? Накануне аналогичная система в японском городе Гамагори сработала из-за рыбы. И не зря: в местном супермаркете продали пять упаковок рыбы фугу. Она считается деликатесом и высоко ценится в Японии, но некоторые ее внутренние органы нужно обязательно удалить перед употреблением рыбы в пищу. Например, печень фугу может быть смертельно опасна. Те самые пять упаковок продали вместе с печенью. Благодаря включению экстренной системы три упаковки удалось вернуть в магазин, об остальных двух пока ничего неизвестно. Берегите себя.

Вы наверняка уже в курсе. Накануне в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Ей было 46 лет, причины смерти до сих пор неизвестны. В СМИ появилась информация, что О’Риордан хотела записать заново хит Zombie, так как ей приглянулся один из каверов на песню.

Петербург. В городе по-прежнему морозно, -10 ощущается как -17, одевайтесь теплее. Еще у нас в городе в середине года появится музей хоккея с впечатляющей коллекцией экспонатов: реликвиями времен знаменитой суперсерии Канада-СССР 1972 года, с клюшками, амуницией и вымпелами времен знаменитой тройки Михайлов-Петров-Харламов. Правда, музей открывают частные инвесторы, и находиться он будет в «Гарден-сити». Хорошего дня, друзья!

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