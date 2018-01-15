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Пермский "Колумбайн", гавайские ракеты и Пулково

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© Фото: amerikaturlari.net

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Непростое начало понедельника.

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Утро понедельника в этот раз тяжелое: главная новость – нападение на школу №127 в Перми. Причем оценки произошедшего у очевидцев и полиции кардинально разняться, однозначно только то, что два человека – преподавательница и 16-летний ученик – находятся в тяжелом состоянии после ножевых ранений. Но по порядку.

Большая часть СМИ сообщает со слов очевидцев, что двое мужчин в масках и с ножами зашли в школу (причем не через основной вход, где была охрана), и кто-то, очевидно, открыл им дверь изнутри. Далее мужчины устроили резню, данные о пострадавших постоянно меняются, сейчас говорят уже о более 10 потерпевших. Нападавших задержали. По версии полиции и СК, это была «драка школьников». Один из нападавших – действительно бывший ученик, другой состоит на учете в психоневрологическом интернате. Судя по странице одного из нападавших в соцсети, он очень интересовался историей нападения школьников на американскую школу «Колумбайн». Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 105 УК РФ («Покушений на убийство двух и более лиц»). Друзья, берегите себя.

О более позитивных новостях. 13 января жители Гавайев получили уведомления о ракетной атаке по островам. В сообщении особо подчеркивалось, что это не учения, и всем необходимо искать убежище. Аналогичный призыв прошел по ТВ. Люди, понятное дело, начали прятаться кто куда, по ванным и подвалам (у кого они есть). Оказалось, ВМС США не засекали никаких ракет, и система оповещения сработала по ошибке. О том, что произошла ошибка, сотрудники службы безопасности поняли через три минуты после отправки сообщения, однако отменить оповещение удалось только через 38 минут. Местный губернатор уже извинился за доставленный дискомфорт, а систему оповещения изменили таким образом, чтобы все сообщения проходили двойную проверку сотрудниками и были отменяемы в течении нескольких секунд.

Тем временем Госдума передает привет призывникам. Замглавы думского комитета по обороне, единоросс Андрей Красов внес законопроект об обязательной явке призывников в военкомат. Согласно тексту документа, молодой человек, по каким-то причинам не получивший повестку, должен в срок явиться на пункт учета самостоятельно и потребовать (!) ее. Иначе будет официально объявлен уклонистом. Кроме того, сами повестки теперь будут рассылать заказными письмами с официальным уведомлением о получении. Расписаться сможет любой совершеннолетний родственник призывника, и с этого момента будет считаться, что повестка вручена.

Петербург. Наша доблестная прокуратура запретила пускать пассажиров на предполетный досмотр (и, следовательно, в самолет) в Пулково без распечатанного электронного билета. Представители аэропорта сочли эту меру архаичной и лишней, отметив, что это может создать очереди на контроле. И соблюдать требование отказались. Авиаперевозчики хотят обратиться к властям с просьбой обновить этот нюанс в законодательстве. Хорошего вам дня, друзья! И у нас сегодня морозно, будьте аккуратны.

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