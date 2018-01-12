"Вонючие дыры" и полярный рассвет

Пятница! Новостной блок начнем с Дональда Трампа и его очередных перлов. По данным ряда уважаемых американских СМИ, Трамп на закрытом совещании в Белом доме назвал страны, откуда в Штаты прибывают мигранты, внимание, «вонючими дырами». В частности, он имел в виду Гаити, Сальвадор и еще ряд африканских государств. На совещании речь шла о том, чтобы дать право на работу детям нелегальных мигрантов, которые приехали в США в возрасте до 16 лет. У американцев действует соответствующая госпрогамма, но Трмап решил обратить внимание законодателей на то, что было бы неплохо принимать больше иммигрантов, например, из Норвегии, чем из «вонючих дыр».

Тем временем в Туркменистане женщинам запретили водить машины. Дело в том, что 5 декабря президенту страны представили доклад по статистике ДТП, согласно которому большинство из них происходит из-за женщин. Президент поручил «принять меры». Теперь даже с госслужащих дам, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписки о том, что за руль они больше не сядут. Но это еще не все: в стране также запретили ездить на черных автомобилях. И тоже по воле президента: Гурбангулы Бердымухамедов считает, что черный – несчастливый цвет. Ранее он пересадил всех чиновников с черных авто на белые, а теперь вообще запретил ввоз черных автомобилей в страну.

Хорошие новости для женщин, которые мечтали о туристической поездке в Саудовскую Аравию. Местные власти разрешили туристкам старше 25 лет приезжать в страну без сопровождения мужчины. Им будут выдавать однократные визы сроком действия не более 30 дней, рассказали представители местной туриндустрии.

Хорошие новости из Мурманска. Там впервые с наступления полярной ночи солнце показалось над горизонтом. Первый полярный рассвет – важная и красивая вещь, ради него в городе с 2007 года проводят акцию для горожан «Первый рассвет». Специальные бесплатные автобусы курсируют до Солнечной горки – самой высокой точки города, чтобы все желающие могли полюбоваться солнцем. Оно появилось всего на полчаса, но в соцсетях уже море эмоций и фотографий, а мы разуемся рады за наших северных соседей.

Еще о России. В Уфе неизвестные снесли дом местного жителя Фардата Шайнурова, пока он был в командировке. Сравняли с землей вместе со всеми личными вещами мужчины, хотя он прописан и жил именно в этом доме. Сам он считает, что сделать это могла компания, которая строит рядом высотное здание. Ранее дом Шайнурова попал в программу расселения аварийного жилья, но он обжаловал это решение в Верховном суде. Берегите себя (и свои дома!)

Накануне вечером спасатели вытащили с дрейфующей в Финском заливе льдины троих подростков. Льдина дрейфовала напротив дома №40 по Цитадельскому шоссе в Кронштадте. Поняв, что самостоятельно они не смогут выбраться на берег, ребята позвонили в МЧС. Все кончилось благополучно. Хороших выходных!