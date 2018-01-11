Берлинские кроссовки и подвальная жизнь в Сочи

Четверг начнем с новости из Берлина. 16 января в немецкой столице начнут продавать кроссовки со встроенным проездным на все виды общественного транспорта. Adidas выпустила лимитированный тираж: всего 500 пар обуви, каждая из которых обойдется в 180 евро, что несказанно дешевле берлинских проездных на год. Проездной на месяц в Берлине стоит от 30 до 37,5 евро. Продавать супер-кроссовки будут всего в двух магазинах. Встроенный проездной будет работать до 31 декабря 2018 года. Веселый и эффектный способ на год сделать 500 человек ходячей имиджевой рекламой Adidas!

Новости из Сочи. В декабре городская школа №4 прославилась на всю страну тем, то уволила учительницу Елену Носову, которая сняла ролик о разбитом неаккуратном классе. На видео попали дверь, висящая на одной петле, стулья без спинок, парты с кривыми и разрисованными столешницами. Преподаватель ожидала, что после резонанса школа приведет учебные помещения в порядок. Но не тут-то было, ее просто уволили! Местные журналисты школой заинтересовались и выяснили, что в подвале (!) учреждения живут семь преподавателей с семьями (!)

По версии школьной администрации, городу отчаянно не хватало квалифицированных педагогов, и одним из способов стимулировать их приток было «решение жилищного вопроса». Да уж, если в учебных классах все грустно, то какое же это «решение» в подвалах… Да и педагогов, как мы видим, легко увольняют за публичную критику. Впрочем, в школе отметили, что еще в 2005 году в подвале жили не семь, а 13 семей. У них есть отдельный вход, там соблюдаются все пожарные и санитарные нормы, даже коммунальные услуги жильцы оплачивают, и школа им потом якобы возмещает эти затраты.

Как там Госдеп. Длинных праздников у коварных американцев не было, поэтому они успели за январь сочинить очередной раздражитель для россиян. Государственный департамент решил поделить все страны мира на четыре группы по признаку безопасности посещения этих государств жителями США. Так вот, Россия оказалась в компании Нигера, Чад и Пакистаном. Наиболее безопасной категорией государств признаны большинство стран бывшего СССР и Восточной Европы – туда американец может ехать, соблюдая «обычные» меры предосторожности. Западная Европа, по мнению Госдепа, менее безопасна из-за террористических атак (к слову, в одной компании с «небезопасной Европой» оказалась Украина из-за продолжительных беспорядков).

Петербург. В Шушарах на предприятии «Модуль терминал» пятеро рабочих мыли бочку с химикатами, из-за чего все они отравились, один – 26-летний работник – смертельно. Он скончался до приезда скорой. Другие госпитализированы, один в тяжелом состоянии, другой – средней тяжести. В бочке, по данным «Фонтанки.ру», была малотоксичная присадка к дизельному топливу, а с ней можно работать только в изолирующем противогазе. Отравившиеся были в фильтрующих. Будьте внимательны и берегите себя, друзья! Хорошего вам дня.