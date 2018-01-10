Сахалинский циклон, ак калпак и Катрин Денев

В середине недели у нас для вас опять новости про домогательства, на этот раз из Старого света. Около сотни известных француженок, в том числе актриса, любимица и один из живых символов страны Катрин Денев выступили с заявлением о том, что считают пуританством попытки обвинить мужчин в «приставаниях» к женщинам. Денев написала колонку для Le Monde, где защищает сексуальную свободу как женщин, так и мужчин.

«Изнасилование – это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания – нет», – пишет Денев. Француженки полагают, что «самосуд», который устраивают над публичными персонами, может отправить общество чуть ли не в Средние века, то есть во времена до сексуальной революции. «Это стремление отправлять «свиней» на скотобойню вместо того, чтобы помогать женщинам становиться более независимыми, фактически играет на руку врагам сексуальной свободы». Тут хочется вспомнить цитату из «Евротура» про то, что Америку основали пуритане. В любом случае Денев с ее актерским и жизненным опытом явно имеет право высказаться в этой ситуации.

Тем временем в России. На Дальнем востоке бушует циклон – на Сахалине, в Долинском районе, недалеко от села Фирсово, 40 автомобилей застряли в снегу. Их уже откапывают спецтехникой, для водителей организовали пункты обогрева, но разгул стихии пока не идет на спад, напротив, циклон движется на Курильскую гряду. Работы по эвакуации авто осложняются сильным ветром и плохой видимостью, к тому же новые слои снега наносит очень быстро. Надеемся, специалисты справятся!

Новости из Перми. Там сотрудника «Почта-банка» уволили после того, как СМИ обнародовали его диалог с клиенткой. У женщины, судя по всему, возникли трудности с возвратом средств. Работник банка резко перешел на «ты» и мат, а потом покрыл женщину словами в духе «ты что, тупая что ли?», «да я тебя стопчу, мразь». Женщина вела себя на удивление сдержанно для такой ситуации, просто попросив мужчину закрыть рот. В отделении банка признали, что работник повел себя недопустимо, и через час он был уволен. Но в целом занятный контингент, допускаемый до работы с людьми, чего уж тут.

В Киргизии хотят запретить оскорблять… национальный головной убор ак калпак и приравнять его к гимну. Это такая войлочная шапочка с отворотами. Более того, депутаты Верховного совета предлагают обязать президента носить калпак на официальных мероприятиях. Таким образом, ак калпак станет символом страны и, не только президент, но и спортсмены не смогут отказаться от него во время заграничных поездок.

К слову, про спортсменов. Северная и Южная Корея не только провели обещанные переговоры о приезде спортсменов из КНДР на Олимпиаду к соседям. Представители стран улыбались друг другу на камеру и отметили, что встреча прошла продуктивно. Еще в 2014 году, когда Северная Корея проиграла Южной в футбол, КНДР приостановила действие программы по воссоединению семей, которые оказались в разных Кореях.

В Петербурге заканчиваются новогодние ярмарки, надеемся, все пришли в себя после праздников. Хорошего дня. Друзья!