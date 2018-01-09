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Снег в Сахаре и картонный премьер-министр

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Снег в Сахаре
© Фото: facebook.com/kbouchetata

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И курорты Египта, которые такими темпами станут горнолыжными.

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Первый рабочий день начнем с новостей из Африки. В пустыне Сахара выпал снег – второй год подряд и четвертый раз за 37 лет. Стихия накрыла пустыню со стороны Алжира, с города Айн-Сефра на севере страны. Снежный покров достигал 40 см. Правда, к вечеру снег растаял, но жители страны успели удивиться, а фотографы – запечатлеть эту красоту. Песчаные дюны в снегу – это и правда очень красиво.

Одновременно со снегопадом в Сахаре российские туроператоры начали бронировать отели в Египте. Будет ли в стране работать горнолыжный курорт «Снежные дюны», непонятно, но наши компании решили не дожидаться снятия запрета на полеты российских чартеров в Шарм-эш-Шейх и другие популярные направления и организовать перевозки туристов уже разрешенными регулярными рейсами в Каир. Таким образом, на желанное морское побережье россияне будут попадать с трансфером через столицу. Хотя, если в Сахаре и дальше будет идти снег, скоро можно будет ездить в Египет не только на море.

Политика. Северная и Южная Кореи впервые за три года провели переговоры. Это историческое событие произошло в пограничной «деревне перемирия» Пханмунджом. Речь шла в первую очередь об отправке северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею, впрочем, КНДР настаивает на ведении диалога и по другим темам: вместе со сборной в Пхенчхан приедут северокорейские дипломаты. Жить дружно ребята, может, и не будут, но хоть какие-то вопросы для себя решат.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пришел на пресс-конференцию с картонной копией себя. Журналисты могли задавать вопросы о подавлении протестов в стране и тюремных сроках для тех, кто оскорбляет правителя, а также об общенациональных выборах, которые тайское правительство обещает провести с начала 2017 года. Зачитав заготовленное заявление, премьер предложил все подобные «острые» вопросы задавать картонному персонажу. «Если вы хотите задать какие-то вопросы о политике или конфликте, спросите этого парня», – сказал премьер и удалился. В общем, нашим деятелям еще учиться и учиться.

Новости столицы. Роспотребнадзор предлагает изменить санитарные и эпидемиологические нормы для московских новостроек ради уплотнения застройки. Сейчас есть федеральные нормы, регулирующие количество солнечного света, попадающего в квартиры, и расположение парковок. Чиновники предлагают сократить (!) количество солнца, которое полагается каждому москвичу, во имя плотной и высотной застройки. И размещать на первых этажах жилых домов парковки. Об этом сообщают «Известия», не знаем, как оно на самом деле, но дворы-колодцы с домами по 25 этажей – это грустно.

В Петербурге, как и в Сахаре, выпал снег. Кроме того, городские эко-активисты призывают не выбрасывать пока что новогодние ели: 20 января с 12 до 14 часов в пунктах, оборудованных в районах города, их можно будет отдать на пользу приютов и питомников для животных. Бодрого дня, друзья!

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