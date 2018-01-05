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Неудачи Мутко и режим ЧП в Нью-Йорке

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Нью-Йорк
© Фото: Brendan McDermid / Reuters

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А также долгожданное похолодание в Петербурге.

Пятница первой недели нового года. Для всех, кто соскучился по сериалам: телеканал HBO объявил, что новый сезон «Игры престолов» выйдет только в следующем, 2019, году. Фанатам придется как-то пережить год без любимой саги.

О, спорт. Дмитрий Медведев исключил Виталия Мутко из оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Наверняка решение зрело давно, и настаивали на нем международные спортивные функционеры, но одиозный экс-министр на удивление долго держался у власти. С поста министра Мутко сместили после допинговых скандалов.

Тем временем в США. На Нью-Йорк обрушилась аномально холодная погода. Губернатор штата Эндрю Куомо официально объявил в регионе чрезвычайное положение и не советует местным жителям без особой надобности выходить из дома. Похолодало в штате в конце декабря, а 4 января на город обрушился снежный циклон: синоптики прогнозировали выпадение за сутки месячной нормы осадков. Временно не работает аэропорт имени Джона Кеннеди, а также отменены занятия во всех учебных заведениях. Нью-Йорк, держись.

Неожиданно – новости от депутата Виталия Милонова, который ныне депутат Госдумы от «Единой России». Он обратился в министерство торговли и промышленности с предложением, внимание, убрать алкоголь с прилавков. Совсем – по примеру сигарет. Кажется, затяжные выходные вдохновили Виталия Валентиновича.

Еще немного новостей из США. В Западной Вирджинии пилот смог посадить двухмоторный самолет без шасси. На борту, по счастью, никого не было, да и погодные условия благоволили, но все равно это редкая удача. Побольше бы нам таких пилотов! При посадке никто не пострадал.

На китайском озере Ханка вблизи границы с Россией появилась ледяная стена. То ли HBO строит декорации для съемок нового сезона «Игры престолов», то ли природа пошутила. На самом деле это, конечно, временное природное образование, но оно получилось высотой в 20 метров и длиной несколько десятков километров. Вполне можно снимать «Игру престолов», осталось выяснить, кто за одичалых.

Петербург. Накануне в Эрмитаже был «бесплатный день» – акция, которую музей традиционно проводит в первый четверг месяца и которая в этом году приурочена к 250-летию Эрмитажа. В общем, музей не смог справиться с потоком желающих приобщиться к прекрасному, пришлось ограничивать вход и пускать посетителей группами раз в 20 минут. Сложно воспринимать искусство в таком потоке людей – друзья, в городе много других развлечений.

На Рождество МЧС Петербурга обещает похолодание, будьте осторожны (и лучше не стойте в это время в очереди в Эрмитаж). Хороших выходных, друзья!

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