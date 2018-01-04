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Сгоревшая ель и протесты в Иране

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Что происходит в мире, пока у россиян праздники.

С наступившим, друзья! И пора нам рассказать, что происходит в мире, пока у россиян праздники.

Во-первых, в Иране с 31 декабря беспорядки и чуть ли не революция. Однозначно сказать сложно, потому что власти блокируют Twitter, Telegram и иногда весь интернет. Кроме того, информация о протестах искажается пропагандой с самых разных сторон. Ситуация такова, что люди, недовольные ростом цен и безработицей, вышли на улицы городов.

Акции протеста прошли в более чем 60 населенных пунктах, погибли не менее 20 человек, порядка тысячи – арестованы. Возраст большинства участников акций – около двадцати пяти лет. Слух о том, что протест полностью захватил один из городов, не подтвердился. Протестующие обращаются к сыну последнего иранского шаха, который живет в США, но сам он не готов назвать себя лидером. Однозначно можно сказать только, что беспорядки очевидно угрожают действующему режиму. Сама власть обвиняет США и Саудовскую Аравию в организации внутреннего протеста.

Тем временем Северная и Южная Кореи близки к политическому потеплению. 3 января Ким Чен Ын объявил об открытии горячей линии между погранслужбами двух стран. Первый звонок состоялся тогда же – вероятно, пограничникам нужно было протестировать связь. Ее оборвали в 2016 году, когда Южная Корея наложила очередные санкции на северных соседей. Сейчас конфликт урегулируют, вероятно, ради допуска спортсменов из КНДР на грядущие Олимпийские игры.

Жители новозеландского города Коромандел, что в устье реки Тайруа, пили спиртное в Новый год. Казалось бы, ничего необычного, но дело в том, что в Короманделе запрещено распитие в общественных местах и на пляжах. Местные мужчины во время отлива соорудили остров по середине реки, и ночью пили именно там. Крошечный кусочек земли, который формально, конечно, все равно относится к городу. Местный шериф заметил, что с таким «творческим подходом» сталкивается впервые, и, если бы он знал о вечеринке, то присоединился бы. Такая вот добрая новозеландская полиция.

В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная городская ель. Власти уже установили новую, но обгорелый остов старой все еще будоражит соцсети сахалинцев. По данным МВД, при пожаре никто не пострадал, а его причиной стало неосторожное обращение с петардами. Будьте внимательны и берегите себя.

В целом новогодняя ночь в стране прошла на удивление спокойно: в некоторых городах полицейских на улицах было больше, чем гуляющих. Что бы это не значило, надеемся, у вас тоже все хорошо, к тому же в Петербурге и Ленобласти выпал праздничный снег.

В Северной столице в постпраздничные дни многие заметили елочки, брошенные в местах, где раньше были елочные базары. Елки сложили даже на памятник Петру на 6-й линии. Кажется, владельца точек продаж уже нашли.

В городе облачно и дождливо, погода не самая праздничная, но мы надеемся, что городские и домашние мероприятия порадуют вас больше. Хорошего дня, друзья!

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