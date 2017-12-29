Новый год, иранский дресс-код, африканский футбол

Пятница, да еще и Новый год скоро! По этому случаю расскажем вам о новостях из Ирана. В столице страны полиция больше не будет арестовывать людей за нарушение дресс-кода и неуважения «исламских ценностей». Ранее, например, женщину, одетую не по шариату или танцующую на публике, полицейские отправляли в отделение. На прошлой неделе за нарушение исламских ценностей в Тегеране были задержаны около двухсот человек, отмечавших зимнее солнцестояние: они танцевали и употребляли алкоголь. Что любопытно, арестовывать за «неуважение ценностей» перестанут только в столице, вся остальная страна будет жить по прежним (как вы понимаете, весьма жестким) законам.

В Либерии идет подсчет голосов после второго тура президентских выборов (смотрите-ка, у них там интрига, второй тур есть!), и уже понятно, что выиграет 51-летний Джордж Веа, знаменитый африканский футболист, единственный с континента, кто получал «Золотой мяч». Он играл на позиции нападающего в европейских клубах с 80-х до начала двухтысячных, «Мяч» получил в 1995 году. Став президентом, он сменит Эллен Джонсон-Серлиф, 79-летнюю даму, которая в 2005 году стала первой женщиной-президентом африканской страны. Осталось дождаться, когда Месси станет президентом Аргентины, Роналду – Португалии., а про Россию тактично промолчим.

К слову, про российский футбол. Глава «Аэрофлота» на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сказал президенту, что компания намерена сделать подарок российским болельщикам на ЧМ-2018: продавать авиабилеты в города, где будет играть сборная России болельщикам, собирающимся на матч, по пять рублей в один конец. Наша сборная будет играть в Москве, Петербурге и Самаре, предположительно, перевезти нужно будет 70 тыс. человек. Об условиях «акции» пока никакой конкретики нет, но по опыту «Победы» сложно надеяться на беззаботное бытование наших болельщиков.

По данным одного анонимного Telegram-канала, нашей сборной обещали два млрд рублей премиальных за победу на домашнем ЧМ. При этом в бюджет мероприятия эти немаленькие деньги не заложены – то есть, у функционеров нет иллюзий по поводу расстановки сил. Премиальных не будет, если команда не выйдет из группы.

В Татарстане, в селе Черемшан, местная жительница упала в колодец, пока искала потерявшегося 24 декабря 10-летнего мальчика. Оказалось, женщина провалилась в тот же колодец, что и мальчик: он попал туда, когда играл на улице, и его быстро потеряли в буран, а сам опасный колодец занесло снегом. Ребенок почти замерз насмерть, женщина, благодаря которой его спасли, сломала позвонок и теперь не может сидеть. Берегите себя.

Ну и конечно: друзья, поздравляем вас с Новым годом, спасибо, что остаетесь с нами, и до скорой встречи в грядущем году! Будьте внимательны к себе и близким в праздники (да и не только).