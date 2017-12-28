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Взрыв в супермаркете и подарки омских чиновников

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© Фото: Ирина Куликова / vk.com/spb_today

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Невеселые предновогодние новости.

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Четверг, и главная новость суток – взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Вы наверняка уже в курсе, что вечером 27 декабря в камере хранения «Перекрестка» сработало «самодельное взрывное устройство», в результате пострадали 13 человек, девять из них отправлены в больницу. Спецслужбы не на шутку впряглись в работу, эвакуировали всех из здания, подогнали на место пожарные машины. Взрывом задело кассовый аппарат, обрушений не было, никто не погиб. Петербургский СК назвал взрыв «покушением на убийство» и возбудил уголовное дело по соответствующей статье, в то время как сегодня утром президент назвал его терактом.

Московские силовики накануне все-таки задержали Илью Аверьянова, директора фабрики «Меньшевик», открывшего стрельбу на предприятии. Он нашелся на севере Москвы, хотя изначально его искали совершенно в другом районе. Чтобы найти беглого директора, полиции пришлось работать в режиме плана «Сирена», кроме того, устроить тщательный контроль на всех выездах из города. Сдается нам, простые смертные жители Москвы и Подмосковья тоже натерпелись из-за погони за Аверьяновым.

Праздник к нам приходит. Чиновникам в Омской области запретили брать новогодние подарки. Совсем, даже от друзей, даже на семейных мероприятиях и ужинах. Потому что это «влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, – уголовную ответственность», – комментируют в регионе сухим канцелярским языком. Омские чиновники все же могут подержать подарки в руках на протокольных мероприятиях, но потом должны сразу их сдать. Интересно, а от Деда Мороза тоже нельзя подарки брать?

27 декабря 37-летний гражданин РФ Николай Шуляр и 35-летний гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен пытались попасть в Россию через Торфяновку на микроавтобусе. Но что-то пошло не так, мужчины отказались проходить углубленный досмотр авто, нажали «газ» и по пути буквально выбросили таможенника из машины. В итоге автобус пограничники нашли в ближайшем к границе поселке, а сами мужчины вскоре сдались. Что это было и зачем, пока никто не понял.

Главное в городе все же связано со взрывом в «Перекрестке». Из резервного фонда города пострадавшим выплатят по 300 тыс. рублей. Силовики уже проверяют остальные общественные места: прокуратура обещает предновогодние рейды, а полиция проверила десять елей в городе, опасаясь, что под ними могут быть заложены взрывные устройства. Хорошего вам дня и берегите себя, друзья.

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