  • 27 Декабрь 2017
USD 27.12.2017 57.7343 -0.4646
USD ММВБ 00:05 57.6253  
EUR 27.12.2017 68.5422 -0.5515
EUR ММВБ 00:05 68.3728  
Нефть($) 26.12.2017 66.80 +2.60
Нефть(p) 26.12.2017 3856.65 +120.28

Маск – марсианин, Собчак – кандидат

Автор:

Канцлер Австрии Себастьян Курц
© Фото: РБК

Темы дня

А на Сахалине ураган уносит с балконов людей, которые вышли покурить.

По теме

Вечерний блок новостей начнем, понятное дело, с кандидатов в президенты. Алексея Навального предсказуемо не пустили на выборы: ЦИК мотивировал это наличием у оппозиционера судимости. Между комиссией и Навальным состоялись, можно сказать, дебаты, на которых он Алексей убеждал членов комиссии, что они – самостоятельный независимый орган и вообще живые люди, то есть «хоть раз в жизни можно совершить нормальный поступок».

Элла Памфилова заметила, что она-то в советское время 17 лет отработала на производстве, а вот чем зарабатывает Навальный, ей до сих пор непонятно. Зато кандидатом официально зарегистрировали Ксению «против всех» Собчак. Навальный тем временем обещает организовать бойкот президентских выборов миллионами избирателей (впрочем, в стране последнее время явка на выборах и так не блещет). В общем, невеселая у нас внутренняя политика.

Издание The Wired опубликовало «рождественское письмо» Илона Маска, якобы полученное от «анонимного источника». Маск признается, что он марсианин и рассказывает о достижениях своих компаний (Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company) так, как будто они – его дети. Говорит, что, хоть у него совершенно иные отношения со временем, он признает, что «все движется вперед». В финале марсианин-Маск пожелал всем «инновационной и богатой жизни». В этот момент россияне, очевидно, должны прослезиться, потому что ряд экономических экспертов прогнозирует падение России в рейтинге мировых экономик ниже Турции.

К слову, про Турцию. Новый канцлер Австрии, молодой Себастьян Курц, сделал несколько неоднозначных заявлений, которые идут вразрез с официальной, более чем терпимой линией Брюсселя. Курц заявил, что все переговоры об интеграции Турции в ЕС надо прекратить, потому что в стране вопиющим образом нарушаются права человека. Внутренние границы в Евросоюзе могут быть открыты только при условии, что внешние тщательно охраняются (о чем речь, если под видом беженцев на греческие побережья может открыто прибыть неизвестно кто с Ближнего Востока).

Тем временем в России, на Сахалине, бушует ураган. В городке Шахтерске пенсионерка вышла покурить на балкон на четвертом этаже (есть, как говорится, женщины в русских селеньях – в ураган выходят курить на балкон) и ее унесло порывом ветра. Приземлилась пенсионерка в огромный мягкий сугроб неподалеку. Карета скорой к ней подъехать не смогла, в итоге из снега ее вызволил и доставил в больницу города Углегорска ковш погрузчика. У женщины травмы. Берегите себя.

Тем временем в Петербурге. Городские энергетики сообщают, что «Ленфильм» может остаться без света в новогодние праздники. Дело в том, что у старейшей киностудии накопился долг в 7,25 млн рублей за электроэнергию. По информации «Петербургской сбытовой компании», «Ленфильм» платит за электричество с перерывами и оплачивает услуги лишь частично, никогда не погашая дола полностью. Надеемся, киностудия что-нибудь предпримет. Хорошего вам вечера и берегите себя, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram