Маск – марсианин, Собчак – кандидат

Вечерний блок новостей начнем, понятное дело, с кандидатов в президенты. Алексея Навального предсказуемо не пустили на выборы: ЦИК мотивировал это наличием у оппозиционера судимости. Между комиссией и Навальным состоялись, можно сказать, дебаты, на которых он Алексей убеждал членов комиссии, что они – самостоятельный независимый орган и вообще живые люди, то есть «хоть раз в жизни можно совершить нормальный поступок».

Элла Памфилова заметила, что она-то в советское время 17 лет отработала на производстве, а вот чем зарабатывает Навальный, ей до сих пор непонятно. Зато кандидатом официально зарегистрировали Ксению «против всех» Собчак. Навальный тем временем обещает организовать бойкот президентских выборов миллионами избирателей (впрочем, в стране последнее время явка на выборах и так не блещет). В общем, невеселая у нас внутренняя политика.

Издание The Wired опубликовало «рождественское письмо» Илона Маска, якобы полученное от «анонимного источника». Маск признается, что он марсианин и рассказывает о достижениях своих компаний (Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company) так, как будто они – его дети. Говорит, что, хоть у него совершенно иные отношения со временем, он признает, что «все движется вперед». В финале марсианин-Маск пожелал всем «инновационной и богатой жизни». В этот момент россияне, очевидно, должны прослезиться, потому что ряд экономических экспертов прогнозирует падение России в рейтинге мировых экономик ниже Турции.

К слову, про Турцию. Новый канцлер Австрии, молодой Себастьян Курц, сделал несколько неоднозначных заявлений, которые идут вразрез с официальной, более чем терпимой линией Брюсселя. Курц заявил, что все переговоры об интеграции Турции в ЕС надо прекратить, потому что в стране вопиющим образом нарушаются права человека. Внутренние границы в Евросоюзе могут быть открыты только при условии, что внешние тщательно охраняются (о чем речь, если под видом беженцев на греческие побережья может открыто прибыть неизвестно кто с Ближнего Востока).

Тем временем в России, на Сахалине, бушует ураган. В городке Шахтерске пенсионерка вышла покурить на балкон на четвертом этаже (есть, как говорится, женщины в русских селеньях – в ураган выходят курить на балкон) и ее унесло порывом ветра. Приземлилась пенсионерка в огромный мягкий сугроб неподалеку. Карета скорой к ней подъехать не смогла, в итоге из снега ее вызволил и доставил в больницу города Углегорска ковш погрузчика. У женщины травмы. Берегите себя.

Тем временем в Петербурге. Городские энергетики сообщают, что «Ленфильм» может остаться без света в новогодние праздники. Дело в том, что у старейшей киностудии накопился долг в 7,25 млн рублей за электроэнергию. По информации «Петербургской сбытовой компании», «Ленфильм» платит за электричество с перерывами и оплачивает услуги лишь частично, никогда не погашая дола полностью. Надеемся, киностудия что-нибудь предпримет. Хорошего вам вечера и берегите себя, друзья!