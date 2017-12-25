Документы Навального и украинские пограничники

Понедельник начнем с украинских новостей! Петр Порошенко подписал указ о введении контроля биометрических данных россиян, пересекающих российско-украинскую границу. Не путать со сбором биоматериалов, это другое. Предполагается, что у каждого гражданина РФ, въезжающего на территорию Украины, должен быть биометрический заграничный паспорт с чипом. Кроме того, у каждого россиянина будут снимать отпечатки пальцев, и вообще к нашим согражданам на КПП будет особое внимание. Все эти радостные нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года. Как быть, если у вас, скажем, стыковочный авиарейс в Киеве и у вас нет времени на допросы, или как долго пограничники будут собирать биометрические данные в прибывших поездах (собрать отпечатки пальцев в 15 полных вагонах – дело небыстрое), пока неясно.

Тем временем в России. Алексей Навальный подал в ЦИК документы об участии в президентских выборах. Обычно по выходным комиссия работает до 15 часов, но в минувшее воскресенье образовалась целая очередь из желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов. А именно: самовыдвиженец Сергей Полонский, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Елена Семерикова от «Женского диалога» и Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза». Документов у Навального была целая пачка размером с тумбочку. В этот же день по стране прошли 20 встреч с избирателями (по регламенту нужна была одна). Оппозиционер также заявил, что без него выборы нельзя будет считать состоявшимися, и вообще он организует бойкот избирателей по стране. Бойкот бойкотом, а бюджетники будут голосовать по расписанию… Зарегистрируют ли Навального в качестве кандидата, станет ясно через пять дней, когда ЦИК проверит все поданные документы.

На датском острове Фальстер возвели «самую гуманную в мире» тюрьму. Сторстрем построена почти как гостиница: у каждого заключенного там будет отдельный номер с ванной (!), холодильником, письменным столом и лампой для чтения, а также плазменным телевизором, общими пространствами ля досуга. Предполагается, что такие условия напомнят преступникам о прелестях жизни на свободе, и они больше не захотят совершать правонарушения. На строительство сего шедевра государство за пять лет потратило 133 млн долларов. Рассчитана тюрьма на 250 заключенных.

В Петербурге обычная, но неприятная история с рестораном быстрого питания KFC. Петербуржец Александр Шадов рассказал в соцсетях, как в заведении у Гражданского проспекта к нему подошел бездомный (но не алкоголик и не дебошир) и попросил еды. Шадов отдал ему свою яичницу, мужчина удивился, но сел за другой столик и начал есть. Затем сотрудница ресторана выгнала бездомного, предварительно выбросив его еду в мусорку. Посетитель, снова увидев просителя на улице, дал ему сто рублей на еду и рассказал о жестком поведении сотрудников ресторана. Там оправдываются тем, что к ним часто заходят бомжи, и нужно как-то «защищать гостей» от них. Впрочем, с юридической точки зрения выгнать человека из заведения можно, только если он явно нарушает общественный порядок.

В городе открылись рождественские ярмарки. Хорошего дня, друзья!