  • 25 Декабрь 2017
USD 26.12.2017 58.1989 -0.1163
USD ММВБ 16:17 57.8958  
EUR 26.12.2017 69.0937 -0.0331
EUR ММВБ 16:17 68.8261  
Нефть($) 25.12.2017 65.05 +0.06
Нефть(p) 25.12.2017 3785.84 -4.06

Документы Навального и украинские пограничники

Автор:


© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Темы дня

Особый порядок пересечения границы для россиян на Украине введут с 1 января.

По теме

Понедельник начнем с украинских новостей! Петр Порошенко подписал указ о введении контроля биометрических данных россиян, пересекающих российско-украинскую границу. Не путать со сбором биоматериалов, это другое. Предполагается, что у каждого гражданина РФ, въезжающего на территорию Украины, должен быть биометрический заграничный паспорт с чипом. Кроме того, у каждого россиянина будут снимать отпечатки пальцев, и вообще к нашим согражданам на КПП будет особое внимание. Все эти радостные нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года. Как быть, если у вас, скажем, стыковочный авиарейс в Киеве и у вас нет времени на допросы, или как долго пограничники будут собирать биометрические данные в прибывших поездах (собрать отпечатки пальцев в 15 полных вагонах – дело небыстрое), пока неясно.

Тем временем в России. Алексей Навальный подал в ЦИК документы об участии в президентских выборах. Обычно по выходным комиссия работает до 15 часов, но в минувшее воскресенье образовалась целая очередь из желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов. А именно: самовыдвиженец Сергей Полонский, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Елена Семерикова от «Женского диалога» и Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза». Документов у Навального была целая пачка размером с тумбочку. В этот же день по стране прошли 20 встреч с избирателями (по регламенту нужна была одна). Оппозиционер также заявил, что без него выборы нельзя будет считать состоявшимися, и вообще он организует бойкот избирателей по стране. Бойкот бойкотом, а бюджетники будут голосовать по расписанию… Зарегистрируют ли Навального в качестве кандидата, станет ясно через пять дней, когда ЦИК проверит все поданные документы.

На датском острове Фальстер возвели «самую гуманную в мире» тюрьму. Сторстрем построена почти как гостиница: у каждого заключенного там будет отдельный номер с ванной (!), холодильником, письменным столом и лампой для чтения, а также плазменным телевизором, общими пространствами ля досуга. Предполагается, что такие условия напомнят преступникам о прелестях жизни на свободе, и они больше не захотят совершать правонарушения. На строительство сего шедевра государство за пять лет потратило 133 млн долларов. Рассчитана тюрьма на 250 заключенных.

В Петербурге обычная, но неприятная история с рестораном быстрого питания KFC. Петербуржец Александр Шадов рассказал в соцсетях, как в заведении у Гражданского проспекта к нему подошел бездомный (но не алкоголик и не дебошир) и попросил еды. Шадов отдал ему свою яичницу, мужчина удивился, но сел за другой столик и начал есть. Затем сотрудница ресторана выгнала бездомного, предварительно выбросив его еду в мусорку. Посетитель, снова увидев просителя на улице, дал ему сто рублей на еду и рассказал о жестком поведении сотрудников ресторана. Там оправдываются тем, что к ним часто заходят бомжи, и нужно как-то «защищать гостей» от них. Впрочем, с юридической точки зрения выгнать человека из заведения можно, только если он явно нарушает общественный порядок.

В городе открылись рождественские ярмарки. Хорошего дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram