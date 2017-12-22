Такса Николас и Coca-Cola

За окном снежная пятница, а новости вовсе не пятничные. Накануне весь рунет взбудоражило телевизионное видео с Дмитрием Рогозиным и таксой. Вице-премьер в рамках визита в Россию президента Сербии Александра Вучича пригласил его в Фонд перспективных исследований, где занимаются в том числе разработкой технологии «жидкостного дыхания».

Для того чтобы наглядно показать достижения, специалист центра на глазах у Рогозина и Вучича и еще пары десятков человек, взял таксу по кличке Николас и погрузил ее в обогащенную кислородом жидкость. На первый взгляд это выглядит так, будто животное топили. После нескольких десятков секунд Николаса вытащили, разумеется, живого.

Научные специалисты пояснили, что разработка технологии жидкостного дыхания ведется с 60-х годов, она нужна для помощи, например, попавшим в трудные ситуации подводникам. Рогозин, ощутив прессинг общества, сказал, что таксу ему сразу стало жалко, и вообще он забирает подопытное животное к себе домой. Так что, у Николаса все будет хорошо.

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Новости из Каталонии, то есть пока что из Испании. Там, как мы помним, Мадрид инициировал внеочередные парламентские выборы. И большинство кресел в парламенте снова заняли сторонники независимости, чему местные жители очень рады. 70 мест из 135 в парламенте остались за партиями, выступающими за расширение автономии Каталонии. Карлос Пучдемон, от давления на которого Мадрид отказался, вернулся в политическую жизнь региона и делает громкие заявления о том, что «Каталонская республика победила монархию и статью 155» и требует, понятное дело, отменить конституционную статью о введении прямого правления центра. Европа по-прежнему делает вид, что не замечает, будто у них там одно южное государство разваливается.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на анонимный телеграм-канал сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин объявил подчиненным о расформировании ведомства в первой половине 2018 года. Якобы часть следователей вернуться в Генпрокуратуру, часть уйдут в следственные отделы МВД, часть – в новую структуру, которая будет называться Федеральная служба расследований. СК эту информацию опроверг, но слух о том, что ведомство могут вернуть в лоно прокуратуры, ходит давно. Да и «бодания» двух структур едва ли способствуют их продуктивной работе.

Петербург. В городе снежно – спецтехника уже вывезла 20 тыс. кубометров снега, днем на улицах продолжат работать порядка тысячи снегоуборщиков.

Кроме того, накануне в центре Петербурга заметили рождественский караван Coca-Cola. Праздник к нам приходит! Скоро открываются рождественские ярмарки, и мы надеемся, что весь снег все-таки не растает, и коммунальщики тоже оставят немного для вдохновения. Хороших вам выходных, друзья!