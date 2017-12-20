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Картонный Навальный и госпиталь для верблюдов

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© Фото: animalsfoto.com

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И бесплатные (ну, почти) дома в Италии.

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Середину недели начнем с новостей из Петербурга. Накануне вечером депутат местного ЗакСа от «Единой России» Андрей Анохин провел рэп-баттл против фотографии Алексея Навального. И это не шутка: изначально единоросс, конечно, вызвал на поединок живого оппозиционера, но Навальный не пришел, и тогда на сцену вынесли картонную ширму с приклеенной фотографией Навального. Анохин обвинил картонку в том, что оппозиция агитирует молодежь приходить на митинги прямо в канун ЕГЭ, что срывает подготовку к экзамену (о том, что выход на митинг в принципе не должен для школьника заканчиваться полицейским участком, депутат не упомянул). В общем, сюрреализм.

Если вдруг у вас есть несколько лишних тысяч евро (или биткоины) и вы хотите уехать от русской зимы. Итальянская коммуна Круколи, что в Калабрии, объявила о бесплатной раздаче домов всем желающим. На самом деле, конечно, не все так просто: пока что власти предлагают на выбор только три ветхих пустующих дома. Новый владелец должен в кратчайший срок предоставить проект реставрации, согласовать его с властями, внести залог в пять тыс. евро, который ему не вернется, если управляющие поселка посчитают, что реставрация не удалась. И, конечно, все это за свой счет. Домик у моря – это, конечно, здорово, но в Круколи бывают и землетрясения. В любом случае подать заявку на дом можно в онлайн-режиме, для этого достаточно заполнить анкету. И быть гражданином ЕС, или хотя бы иметь вид на жительство в Евросоюзе.

Тем временем в России. Новосибирские приставы задержали местного «безработного», когда он пришел в магазин электроники покупать iPhone X и отобрали у него 120 тыс. рублей. Смартфон тридцатилетний мужчина так и не купил. Выяснилось, что официально он не работал и на этом основании не платил по кредитам. Однако «вчерную» получал деньги за разработку сайтов коммерческих организаций. На них-то он и решил купить себе iPhone, и их взыскали в счет погашения долга бдительные приставы.

Издание The Bell опубликовало любопытное исследование, полное анонимных комментариев о подарках российским госслужащим. По словам чиновников, после «дела Улюкаева от корзин шарахаются». В прошлом году принимали ежедневники, книги, календари, а сейчас – только открытки. «Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами», - рассказал изданию помощник одного из министров. Как говорится, обожглись на молоке.

В Дубае открыли первый в мире госпиталь для верблюдов. Он обошелся государству в 11 млн долларов, предполагается, что здесь будут заботиться о размножении и своевременном лечении животных. Операция будет стоить 1 тыс. долларов, рентген – 100 долларов. При госпитале есть небольшой ипподром, чтобы восстановление после медицинского вмешательства проходило активнее.

В Петербурге набирает обороты подготовка к Новому году – например, 23 декабря откроется главная городская рождественская ярмарка у ТЮЗа на Пионерской площади. Возможно, там народ снова будут развлекать «баттлом с картонкой». Хорошего вам дня, друзья!

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