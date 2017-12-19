Норвежский шпион, рижские шпроты и китайские казни

Вторник, и новость для тех, кто уже начал волноваться о новогоднем застолье. Россельхознадзор после годичного ограничения вновь разрешил ввоз шпрот из Латвии и Эстонии. В июне 2016 года шпроты запретили под предлогом слишком большого содержания в них бензапирена. Что это такое, даже подумать страшно, в любом случае в Россию пока что разрешили ввозить продукцию двух прибалтийских фабрик: SIA «Karavela» и DGM Shipping AS. Заживем!

Странная, кинематографичная история из Москвы. По решению Лефортовского суда, арестован гражданин Норвегии Фроде Берг. Его, как сообщает «Росбалт», обвиняют в шпионаже в пользу норвежской разведки и ЦРУ. Берга якобы задержали с поличным при получении неких секретных документов. Предположительно, дело Берга может быть связано с историей 24-ленего бывшего полицейского Алексея Житнюка, ранее арестованного по подозрению в госизмене. Предположительно, Житнюк мог передавать Бергу сведения о военно-морском флоте России.

В белорусском Витебске мать и дочь могут посадить на шесть лет за грабеж. В конце октября женщины собрали с клумбы у дома засохшие цветы для икебаны. Соседка с первого этажа, которая утверждает, что сама посадила растения, сняла на видео процесс «кражи» 25 сухих цветов, после чего обратилась в милицию. И следственные органы действительно возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Адвокат, к которому обратились любительница икебаны и ее 15-летняя дочь, сначала вообще не поверил в такую ситуацию. А когда ознакомился с документами о возбуждении дела, «спал со снотворным». Как обернется дело, пока никому неясно. Интересно, белорусскую сирень тоже никто не рвет, от греха подальше? Ранее москвич, убивший 12 редких фазанов в московском паре Горького, получил три года тюрьмы. Мужчина был пьян после расставания со своей девушкой и утверждает, что не помнит, как начал ловить и убивать птиц.

Тем временем в Китае. Тысячи жителей провинции Гуандун через соцсети получили приглашение на оглашение смертных приговоров десяти осужденным. Это обычная практика в Китае – собирать полный стадион, так сказать, массовку, чтобы показательно огласить смертные приговоры. При этом суды часто проходят за закрытыми дверями. В Китае смертная казнь применяется в том числе за ненасильственные преступления – например, семеро из десяти осужденных были связаны с наркотиками, и лишь трое – с грабежами и убийствами. Вскоре после публичного оглашения приговоренных казнили.

Петербург. 23 декабря на Тихорецком проспекте, где раньше была ферма архитектора Юлия Бенуа, открылся бесплатный каток. Здесь же, в административном корпусе проекта «Бенуа 1890», можно будет взять напрокат коньки. Инвесторы проекта отмечают, что хотят сделать как можно больше для того, чтобы жителям Калининского района необязательно было ездить в центр за развлечениями. Хорошего вам дня, друзья!