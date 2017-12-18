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Секретный финский город и американская разведка

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© Фото: prisma-tv.stream

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В понедельник сплошные "секретные материалы".

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Понедельник, и главная новость выходных: в Петербурге предотвратили теракт в Казанском соборе. Что интересно, разведданные, необходимые для поимки злоумышленников, ФСБ предоставило ЦРУ (американские разведчики в этом году как раз заявили, что смогли дешифровать Telegram, что Павел Дуров яростно опровергал). Подготовка теракта велась именно по каналам мессенджера, семь человек, задержанных нашими спецслужбами, якобы получали инструкции лично от главаря запрещенной в России террористической группировки «ИГ».

Сведения о задержании тех, кто готовил теракт, неоднозначные. ФСБ обнародовала запись признательных показаний некого Евгения Ефимова, молодого человека, который на камеру рассказывает, что именно он готовил взрывчатку. По последним данным, силовики задержали еще одного его пособника. Из комментариев ФСБ следует, что 16 декабря в городе на Неве планировался подрыв смертника, а также взрывы самодельных устройств в местах массовых скоплений людей. Владимир Путин позвонил Трампу и просил передать спасибо директору ЦРУ и оперативникам и пообещал в случае, если наши разведчики узнают об опасности, грозящей США, тоже поделиться информацией.

Еще одна история, связанная с секретными материалами, скажем так. Финская газета Helsingin Sanomat опубликовала расследование о центре радиоэлектронной разведки, который, внимание, якобы следит за российскими войсками на Северо-Западе (а Финляндия у нас – член НАТО) и, если парламент одобрит расширение полномочий, сможет следить за интернет-трафиком. Материал называется «Секретное место Финляндии», в тексте поясняется, что база находится на территории города Тиккакоски. Руководство страны обеспокоено утечкой секретной информации, у журналистки Лауры Халминен уже провели обыск по делу о разглашении гостайны. По ее словам, ей не предъявили ордер на обыск, а жесткий диск со всей информацией она успела разбить молотком (вот тут было очень похоже на истории про российских деятелей). Пока финские спецслужбы шьют дело, редакция газеты заявляет, что не опубликовала ничего, что могло бы грозить национальной безопасности.

Но давайте отдохнем от серьезных новостей. В столице Ирландии, Дублине, двое мужчин поженятся, потому что один из них хочет подарить другому дом. Дело в том, что 85-летний Мэтт 30 лет дружит с Майклом О’Салливаном, и решил оставить ему в наследство дом. Но О’Салливану придется заплатить налог в 33% от стоимости дома. Однако, если мужчины сыграют свадьбу, то наследник будет освобожден от налога. Ни один из них не гей, у О’Салливана вообще трое детей, которые давно знают будущего мужа их отца и ничего против брака по экономическим соображениям не имеют. Свадьба намечена на конец января. Горько!

Коротко о биткоине. Курс криптовалюты на какое-то время подпрыгнул выше 20 тыс. долларов.

Коротко об Алексее Улюкаеве. Бывший министр экономического развития мерзнет в камере – там довольно прохладно, кроме того, ему нужны деньги, чтобы он мог покупать горячие обеды во «внутреннем электронном магазине». Вероятно, скоро ему доставят его одежду и переведут некие средства. Хорошего вам дня и берегите себя!

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