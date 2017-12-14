Черная икра и Сальма Хайек

Четверг, и вновь новости о домогательствах. Актриса Сальма Хайек в статье в New York Times рассказала, что Харви Вайнштейн много лет был «ее монстром». В 90-е актриса часто снималась в фильмах компании Miramax, продюсером которой и был Вайнштейн. Харви караулил ее в гостинице и негодовал, почему красавица-звезда отказывается от совместного принятия душа и массажа. Хайек заметила, что приставания усилились во время съемок «Фриды» - биографического фильма о мексиканской художнице Фриде Кало. Тогда Вайнштейн предъявил «возмутительные требования». Огромное количество звезд уже обвинили Харви Вайнштейна, бессменного продюсера фильмов Квентина Тарантино. Он все отрицает, но все равно удалился в клинику по лечению зависимостей, в том числе сексуальной.

Ах да, новостей про президента Путина здесь не будет – они в нашем отдельном онлайне по Большой пресс-конференции президента, который мы для вас добросовестно ведем.

Многие обсуждают, помимо Путина, предвыборную программу Алексея Навального, которую он опубликовал накануне. Планы там грандиозные: минимальная зарплата в 25 тыс. рублей, повышение доходной части бюджета за счет повышения налогов в газовой отрасли. За счет полученных средств политик предлагает снизить ипотечную ставку с 11 до 2% годовых, вдвое увеличить расходы на образование и медицину (хотя с нынешними показателями надо не в два, а в десять, наверное, но мы не политики). Также сокращение армии вдвое, отмена призыва, минимальная пенсия 20 тыс. рублей. Помимо налогов с сырьевой отрасли, реформы Навальный рассчитывает финансировать за счет действенной борьбы с коррупцией. Так красиво все это звучит, даже жаль.

А теперь о настоящей политике в государстве. В супермаркете, который недавно открылся в переходе между зданиями Госдумы, депутатам предоставили возможность продегустировать черную икру одного из производителей. Бесплатно. При этом продавалась она по цене 1 тыс. 860 рублей за 50 грамм и 3 тыс. 720 за 100. Впрочем, эту информацию изначально выдал Telegram-канал «Сливной бачок», но то, с какой яростью Госдума официально опровергла факт дегустации, наводит на мысли.

Жительница немецкого города Беккум (земля Северный Рейн-Вестфалия) упала в ванной и там же умерла через десять дней. Ее муж рассказал, что дама весом 145 кг упала в ванную и отказалась от помощи, когда он предложил ей позвонить в спасательные службы. Несколько дней мужчина просто носил жене еду и газеты в ванную, а она играла на планшете. Когда он все-таки вызвал службу спасения, она была уже два дня как мертва: по словам медиков, от переохлаждения у нее случилась пневмония. Мужа арестовали за бездействие, повлекшее смерть человека. Он свою вину отрицает.

В Петербурге с утра солнечно! Хорошего вам дня, друзья.