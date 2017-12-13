Санта из Пенсильвании и 575 килограмм кокаина

Середину недели начнем с олимпийских новостей. Российские спортсмены решили ехать на Игры, чтобы выступить под нейтральным флагом. При этом профильные органы и союзы обратились к общественности с просьбой «понять и простить» такое решение атлетов – а далекая от спорта общественность брызжет слюной и считает выступление без флага «непатриотичным». Нашли выход и телеканалы: «Первый», например, заявил, что все-таки будет показывать соревнования, но только те, где участвуют российские спортсмены. С учетом того, что они будут без атрибутики и национальной формы, это странное решение. И мы не увидим, например, хоккейных битв Швеции с Канадой или Канады с США. В любом случае нашим атлетам надо еще дождаться приглашений от МОК – сейчас вопрос о том, кто поедет, а кто-нет решается прежде всего там.

Рано утром 12 декабря в австрийском городе Баумгартен на крупном транзитном узле, по которому в Европу поступает российский газ, произошел взрыв. Один человек погиб, 21 пострадал, объемы перегоняемого топлива снизились с 114 млн кубометров газа в сутки до 14. В Италии ввели режим ЧС из-аз острой нехватки газа. «Газпром» уже пообещал в срочном порядке найти альтернативные способы доставки газа, а европейские энергетики частично восстановили поврежденные учтастки. Полностью возобновить объемы поставки и снабжение получится в ближайшие несколько дней. Италия, которая зависит от пострадавшего узла, смогла обеспечить половину своих потребностей в топливе за счет внутренних газохранилищ.

Новости из ближней части Европы. Литовские пограничники героически сожгли 575 кг кокаина. Прибывший в порт Клайпеды из Эквадора груз форм для изготовления пластиковых крышек сразу вызвал подозрение у пограничников, и действиетльно – внутри форм оказались залитые силиконом пакеты с кокаином. Груз оценили примерно в 49 млн евро и сожгли в промышленной печи для утилизации отходов, на что государство потратило порядка 10 тыс. евро. Хотя наркотик должны были оставить в качестве вещественного доказательства для следствия по делу о контрабанде, оказалось, что такие объемы хранить слишком сложно и затратно.

За океаном, в американском штате Пенсильвания, неизвестный доброжелатель оплатил отложенные покупки в супермаркете Wallmart на 40 тыс. долларов (примерно 2,3 млн рублей). В сети магазинов отметили, что многие семьи сталкиваются с финансовыми проблемами к Рождеству: много трат и хлопот. Покупки зачастую приходится откладывать до лучших времен. После такого акта щедрости сотрудники Wallmart позвонили покупателям и пригласили забрать оплаченное. Неизвестный «Санта» обеспечил Рождество примерно 200 семьям.

В Петербурге сегодня обещают редкий климатический микс: снег мы уже видели, МЧС предупреждает о ветре и на всякий случай закрыло дамбу, при этом синоптики считают, что зря и наводнение городу в ближайшее время точно не угрожает. В любом случае будьте внимательны, наденьте теплый пуховик, а сверху дождевик, например. Хорошего дня!