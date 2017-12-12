Войска в Сирии, саудовские кинотеатры и трансгендеры

Вторник начнем с украинских новостей. Печерский суд накануне отпустил Михаила Саакашвили, несмотря на требования прокуратуры заключить его под домашний арест и снабдить электронным браслетом. Генпрокурор Юрий Луценко уже сказал, что считает такое решение неоправданным, и с коллегами будет добиваться домашнего ареста. Потому что прокуратура предоставила суду «видео о передаче сотен тыс. долларов на политическое шоу по скупке несчастных людей, которых привозят сюда и натравливают на власть». Пока же Саакашвили отпустили прямо из зала суда. Ранее он чуть было не устроил (и еще, кажется, может устроить) в стране очередной Майдан.

Тем временем в Сирии. 11 декабря Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где заявил о выводе российского военного контингента из страны. По словам президента, российские военные совместно с сирийской армией уничтожили наиболее опасную группировку международных террористов в Сирии. Аналитики полагают, что это один из продуманных «пиар-ходов» предвыборной кампании Владимира Путина.

Кроме того, накануне на Манхэттене состоялся «теракт во имя ИГ» (запрещенной в России террористической организации). 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла случайно взорвал прикрепленное к нему взрывное устройство, в итоге исполнитель взрыва и еще три человека ранены. Дело было недалеко от автовокзала Порт-Аторити на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню. Американские силовики полагают, что Юлла планировал спуститься с бомбой в метро, но она сработала раньше.

Пентагон намерен с 1 января разрешить трансгендерам служить в армии США, несмотря на то, что Дональд Трамп еще летом анонсировал запрет такой опции. По мнению Трампа, служащий, переживший операцию по смене пола или проходящий гормональную терапию, будет требовать особого медицинского обслуживания, а армия США не намерена тратить на него деньги. Пентагон же полагает, что солдат должен показать физическую, психологическую и социальную стабильность в поведении более 18 месяцев, а также пройти усиленную медицинскую комиссию, после чего может спокойно отдавать долг родине. По версии Пентагона, подавать заявления на службу американские трансгендеры смогут с 1 января.

В марте 2018 года в Саудовской Аравии откроют первые с 1980-х годов кинотеатры. Более 35 лет для саудитов действовал запрет на эту форму досуга, они, например, путешествовали в соседние страны, чтобы сходить в кино. А все из-за госполитики по переходу на более консервативную версию ислама. Впрочем, саудовские режиссеры при этом получали финансирование от государства и снимали фильмы, которые активно показывали на международных кинофестивалях. Сейчас определенными реформами занимается принц Мухаммед ибн Саламан, он намерен «стимулировать открытую и богатую внутреннюю культуру саудитов». Недавно в королевстве также разрешили водить машины.

Еще немного о кино. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на «Золотой глобус» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». В этой номинации работа Звягинцева поборется с «Квадратом», уже выигравшем в этом году Золотую пальмовую ветвь Канн.

Петербург победил сразу в двух номинациях международной премии World Travel Awards, став самым привлекательным городом и лучшим культурным направлением мира. Ранее наш город признали лучшим европейским направлением для туризма. Гордимся. Хорошего вам дня, друзья!