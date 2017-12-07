  • 8 Декабрь 2017
USD 08.12.2017 59.2948 +0.3667
USD ММВБ 23:17 0  
EUR 08.12.2017 69.9323 +0.2263
EUR ММВБ 23:17  
Нефть($) 07.12.2017 62.12 +1.49
Нефть(p) 07.12.2017 3683.39 +110.58

Выдвижение Путина и скорая в Швецию

Автор:

Владимир Путин
© Фото: пресс-служба президента

Темы дня

Петербургская неотложка съездила на вызов в Стокгольм.

По теме

Четверг начнем с главного: президент одобрил спортсменов, которые готовы отправиться на ОИ в Пхенчхане под нейтральным флагом. Владимир Путин отметил, что никакого бойкота» атлетам, которых МОК пригласит выступить на Играх, чиновники устраивать не будут. Ранее наша сборная по хоккею в полном составе обратилась к президенту с просьбой пустить их выступать на олимпийский турнир (примечательно, что «золото» Олимпиады мы последний раз выигрывали тоже под нейтральным флагом в 1992 году в составе «сборной СНГ»). Комитет, в свою очередь, заметил, что все расходы на транспорт, проживание и значительную часть содержания российских спортсменов международная организация возьмет на себя. Дальше схема следующая: нашим атлетам остается сидеть и ждать, пока комитет проверит все их данные и пригласит выступать на Олимпиаде. Никаких самостоятельных движений предпринимать не нужно. Немного унизительное положение. Остается надеется на человечность МОК и крепкие нервы спортсменов и тренеров.

Новости с Украины (как мы знаем, там опять стало интересно). Михаил Саакашвили, ныне обитающий в палаточном лагере под стенами Верховной рады, провел там «вече» со своими сторонниками. Как сообщают украинские коллеги, мероприятие было масштабное, команду экс-президента Грузии уже называют «михо-майдан». При этом официально Саакашвили находится в розыске, а Печерский суд Киева отправил под арест его ближайшего сторонника. Саакашвили указывает на коррумпированность Петра Порошенко и его тайные сделки чуть ли не с Кремлем (!) и намерен добиваться его импичмента. Но команда Порошенко, кажется, не так проста, и на собственном опыте они уяснили, что разгонять майдан зимой – дело неблагодарное. Во-первых, народ не оценит, во-вторых, сильное похолодание само разгонит активистов. База Саакашвили тем временем обрастает декорациями из покрышек и прочих революционных атрибутов.

Фото: Reuters
 

Поезда РЖД, следующие из России в Россию, то есть, например, в Ростов, с 11 декабря начнут ходить в обход Украины. Ранее пути проходили через Луганскую область, что было не вполне безопасно. Кроме того, поезду приходилось дважды пересекать границу, что было удобно во времена СССР, но не вписывается в современные реалии.

Наконец, еще одна новость, которую все обсуждают: Владимир Путин официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Никто особенно и не сомневался, аналитики вяло прогнозируют, народные массы спокойны и сдержаны, стабильность. Не то что у этой киевской Рады.

В Петербурге гололед, будьте внимательны и осторожны. Утром город встал в пробках, планируйте свой день заранее!

Еще одна славная новость. Одна из частных машин скорой помощи из Петербурга приехала на вызов в Стокгольм. Петербуржец, оказавшийся в Швеции в командировке, получил травму. После того, как миновала острая фаза лечения, ему разрешили отправиться домой, и он вызвал родную скорую. Пока машина ехала по улицам шведской столицы, ее остановили прохожие, потому что одному местному жителю стало плохо, и наши медики помогли ему быстрее шведских коллег. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    «Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»: топ-10 фильмов для уютного вечера

    Конец ноября - время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому хорошим вариантом будет остаться дома и посмотреть по-настоящему хорошее кино.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
    06.12.17
    Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
    05.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры
    05.12.17
    Чемпионат мира по футболу 2018 – что, где, когда?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram