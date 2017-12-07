Выдвижение Путина и скорая в Швецию

Четверг начнем с главного: президент одобрил спортсменов, которые готовы отправиться на ОИ в Пхенчхане под нейтральным флагом. Владимир Путин отметил, что никакого бойкота» атлетам, которых МОК пригласит выступить на Играх, чиновники устраивать не будут. Ранее наша сборная по хоккею в полном составе обратилась к президенту с просьбой пустить их выступать на олимпийский турнир (примечательно, что «золото» Олимпиады мы последний раз выигрывали тоже под нейтральным флагом в 1992 году в составе «сборной СНГ»). Комитет, в свою очередь, заметил, что все расходы на транспорт, проживание и значительную часть содержания российских спортсменов международная организация возьмет на себя. Дальше схема следующая: нашим атлетам остается сидеть и ждать, пока комитет проверит все их данные и пригласит выступать на Олимпиаде. Никаких самостоятельных движений предпринимать не нужно. Немного унизительное положение. Остается надеется на человечность МОК и крепкие нервы спортсменов и тренеров.

Новости с Украины (как мы знаем, там опять стало интересно). Михаил Саакашвили, ныне обитающий в палаточном лагере под стенами Верховной рады, провел там «вече» со своими сторонниками. Как сообщают украинские коллеги, мероприятие было масштабное, команду экс-президента Грузии уже называют «михо-майдан». При этом официально Саакашвили находится в розыске, а Печерский суд Киева отправил под арест его ближайшего сторонника. Саакашвили указывает на коррумпированность Петра Порошенко и его тайные сделки чуть ли не с Кремлем (!) и намерен добиваться его импичмента. Но команда Порошенко, кажется, не так проста, и на собственном опыте они уяснили, что разгонять майдан зимой – дело неблагодарное. Во-первых, народ не оценит, во-вторых, сильное похолодание само разгонит активистов. База Саакашвили тем временем обрастает декорациями из покрышек и прочих революционных атрибутов.

Фото: Reuters

Поезда РЖД, следующие из России в Россию, то есть, например, в Ростов, с 11 декабря начнут ходить в обход Украины. Ранее пути проходили через Луганскую область, что было не вполне безопасно. Кроме того, поезду приходилось дважды пересекать границу, что было удобно во времена СССР, но не вписывается в современные реалии.

Наконец, еще одна новость, которую все обсуждают: Владимир Путин официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Никто особенно и не сомневался, аналитики вяло прогнозируют, народные массы спокойны и сдержаны, стабильность. Не то что у этой киевской Рады.

В Петербурге гололед, будьте внимательны и осторожны. Утром город встал в пробках, планируйте свой день заранее!

Еще одна славная новость. Одна из частных машин скорой помощи из Петербурга приехала на вызов в Стокгольм. Петербуржец, оказавшийся в Швеции в командировке, получил травму. После того, как миновала острая фаза лечения, ему разрешили отправиться домой, и он вызвал родную скорую. Пока машина ехала по улицам шведской столицы, ее остановили прохожие, потому что одному местному жителю стало плохо, и наши медики помогли ему быстрее шведских коллег. Хорошего вам дня, друзья!