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Саакашвили в палатке и допинговые разборки

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Виталий Мутко
© Фото: Christian Charisius / dpa

Темы дня

Сборную России не пустили на ОИ в Пхенчхане.

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Середину недели начнем с главного: на Олимпийские игры в Пхенчхане МОК сборную России все-таки не пустил. «Чистые» спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом, представлять их будут как «олимпийский спортсмен из России» (и то хорошо, обычно не указывают страну происхождения «нейтральных»). Но это далеко не все: теперь важно, какая реакция на международное решение будет внутри страны. Надеемся, политические игры не перевесят здоровый спортивный интерес.

Многие ждут, что сегодня свою позицию по вопросу участия нашей сборной в Играх озвучит Владимир Путин, и от этого, понятно, многое зависит. Кроме того, тему активно обсуждают в Госдуме. Спортивное сообщество обещало четко ответить только 12 декабря. Отметим, что, кроме запрета выступать под своим флагом в нашей команде запрещено работать всему «сочинскому» персоналу – включая врачей, массажистов и прочих. Виталий Мутко и вовсе «дисквалифицирован» пожизненно – ему нельзя посещать олимпийские мероприятия. ВГТРК уже отказалась транслировать Игры – руководство госканала не видит смысла в трансляции, если там не будет российского флага. В общем, все сложно, но мы все еще хотим, чтобы на первом месте был спорт.

Тем временем неожиданно и интересно обострилась политическая жизнь на Украине. СБУ попыталась задержать Михаила Саакашвили: по версии генпрокурора, он мог получать деньги от бизнес-окружения бывшего президента Виктора Януковича, чтобы устроить государственный переворот. Напомним, ранее сторонники Саакашвили буквально «пронесли» его через украинскую границу: он был персоной нон-грата. Накануне же все та же толпа сторонников буквально отбила своего лидера у СБУ. В итоге бывший президент Грузии и губернатор Одесской области живет в палаточном городке у Верховной рады, куда он и предложил прийти генпрокурору Юрию Луценко. «Я не буду являться ни к какому "лже-генеральному прокурору", он двоечник неграмотный, он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором», - комментирует Саакашвили. Кроме того, политик отметил, что ночью его пытались выкрасть, но сотрудники СБУ «ошиблись палаткой». Захватывающе. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Курс биткоина превысил 12 тыс. долларов. Уже появляются «биткоиновые миллиардеры» - люди, скупившие криптовалюту, пока она была не так дорога, и приумножившие свои вложения в сотни раз. Но это все не в России.

Важные новости о пригородных электричках в Петербурге. С 12 декабря оплачивать проезд в них можно будет «Подорожником». Как сообщает «Интерфакс», система будет работать следующим образом: нужно будет оплатить билет в кассе или терминале, после чего его «запишут» прямо на карту. Соответствующая стоимость будет списана, как только вы приложите карту к турникету. Техника, как говорится, дошла! Хорошего вам дня, друзья.

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