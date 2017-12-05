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Гей-помолвка в парламенте, зарплата в шишках и напряжение в МОК

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Фигуристка Евгения Медведева, апреля 2016
© Фото: AP

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Сегодня-завтра исполком МОК примет решение о допуске (или недопуске) российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

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Вторник начнем с олимпийских новостей: сегодня и завтра в Лондоне заседает исполком МОК, который должен решить, допускаются ли российские спортсмены на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Информация в СМИ самая противоречивая: кто-то со слов «спортсменов» сообщает, что тренировки якобы идут под нейтральным флагом, кто-то подчеркивает, что у наших атлетов все в порядке, и они готовятся к играм в штатном режиме. В любом случае надеемся, что спортивные состязания будут важнее политических.

Еще немного о политике. В парламенте Австралии состоялась гей-помолвка, причем прямо во время обсуждения закона о разрешении в стране однополых браков. Ранее прошло всенародное голосование, в ходе которого 62% жителей Австралии ответили, что однополым парам нужно разрешить регистрировать отношения, 38% сочли, что не нужно. В итоге к Рождеству парламент примет этот модный нынче закон, однако депутат Тим Уилсон уже сейчас публично предложил руку и сердце мужчине (коллеге-законодателю), с которым живет уже девять лет. В общем, в каждом парламенте свои закидоны.

К слову, о политике там, где ей не место. Сериал «Карточный домик», лишившись из-за скандала с «домогательствами» Кевина Спейси в 80-х своей главной звезды, закроют показом зимой укороченного сезона. Неизвестно, появится ли там Спейси, успевший сняться в нескольких сценах, но главным героем он точно не будет. Кажется, больше всего от «домогательств» пострадают сценаристы, которым пришлось на коленке переписывать сезон, и зрители, которые ждали качественный продукт, а получат вот это «с коленки».

Новости российской глубинки. В Уссурийске второклассник получил повестку в военкомат. Хотя Александр родился в 2010 году, в документе сказано, что «в 2018 году ему исполнится 18 лет». Дедушку мальчика такой подход, кажется, искренне развеселил, он даже намерен отвести внука в учреждение в назначенный день, так как сам – бывший военный, приказы привык исполнять. Да и в целом за неявку призывнику сейчас грозит административная или даже уголовная ответственность.

Дед Мороз, ныне путешествующий по просторам нашей необъятной родины, в Нижнем Новгороде сообщил детям о создании собственной криптовалюты, называемой «дедульки». СМИ поспешили растиражировать информацию НТВ, но главный волшебник страны оперативно заявил, что единственной его криптовалютой пока что были и будут шишки. Так что все, у кого зарплата не в биткоинах, но все же и не в шишках, могут радоваться.

Накануне произошел крупный сбой в работе банковских карт «Сбербанка» и ВТБ. При оплате покупки карточкой «Сбера» у многих пользователей система снимала деньги, но не подтверждала оплату, а чуть позднее, вечером, ВТБ предупредил клиентов о возможных технических сбоях при использовании банкоматов других банков. В общем, берегите наличные и хорошего вам дня, друзья!

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