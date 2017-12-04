Космическая пицца и Леонид Слуцкий

Понедельник начнем с допинга. В выходные у каждого свой допинг, но наши спортсмены, рассчитывающие на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в грядущем году, ради такого дела сдали рекордное количество допинг-проб, 1240. Из них лыжники и сноубордисты сдали 471 тест, конькобежцы, представители шорт-трека и фигурного катания — 275, биатлонисты — 164, бобслеисты и скелетонисты — 114, керлингисты — 19, хоккеисты — 149, саночники — 48. Для сравнения, сборная Швеции сдала 408 допинг-проб. Надеемся, наших ребят все же пустят на ОИ.

Новости из космоса. На МКС космонавты испекли пиццу (да, в невесомости). А мы и на кухне не всегда можем такое соорудить. В ноябре в ходе конференц-связи с NASA итальянский космонавт заметил, что скучает по привычной пицце. На Земле как раз собирали «посылку» на МКС, и положили туда все нужные ингредиенты: пепперони, соус песто, основу. Космонавт счастлив. Со свежеприготовленной пиццей экипаж МКС смотрел фильм.

2 600 человек в Швейцарии совершили горнолыжный забег в костюмах Санта-Клаусов, чем отметили начало сезона и приближение зимних праздников. Выглядит красиво, к тому же этот эпизод уже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Праздник к нам приходит.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Челябинске микрофинансовую организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за, внимание, использование текста молитвы «Отче наш» на рекламной продукции. Весной жители города заметили, что на календариках с рекламой выдачи микрокредитов присутствует молитва. Местное отделение ФАС определило, что такой подход может оскорблять чувства верующих.

Еще новости спорта. Английский клуб второй лиги «Халл Сити» уволил Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Бывшего наставника ЦСКА и сборной России пригласили в Британию в июне 2017 года, и это первый случай, когда российского тренера пригласили в британский футбол (а не наоборот). Слуцкий крайне ответственно отнесся к новой работе, например, экстренно и успешно подтянул свой английский, считая, что общаться со своей командой через переводчика неправильно. «Халл» ставил задачу выйти из второго дивизиона и вернуться в Премьер-лигу, но в итоге команда не выигрывала с конца октября и занимает 20 место из 24. Фанаты клуба и футболисты крайне тепло отзываются о Слуцком, всячески поддерживают его в соцсетях. Не знаем, как дальше будет развиваться карьера тренера, но надеемся, что неудача в «Халл» его не остановит.

В Петербурге навалило снега, в Московских аэропортах и вовсе задерживают сотни рейсов из-за непогоды. В Северной столице обещают снег и температуру около нуля. Хорошего вам дня, друзья!