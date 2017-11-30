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Хорватский генерал, московские теплосети и петербургский снег

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© Фото: Instagram / @smelov.photo

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Хорватский генерал совершил самоубийство в Гаагском суде.

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В четверг в Петербурге долгожданный снег, а в Москве накануне вечером прорвало магистральную трубу теплоснабжения на улице Иркутской. Казалось бы, что такого, но из-за прорыва горячей воды на месте пострадали восемь человек, в том числе водитель маршрутки, которая ехала поблизости, мощный пар в сочетании с морозом подарил обитателям сразу нескольких районов повод для апокалиптических фотосессий. Без тепла на какое-то время остались порядка миллиона жителей столицы. По словам энергетиков, они сразу же подключили резервную систему отопления, правда, у кого-то горячая вода обнаружилась в унитазе, например. Куда существеннее тот факт, что прорвало трубу 70-х (!) годов, что вполне логично: она изношена и изначально была рассчитана на другие нагрузки.

В ходе заседания Международного трибунала в Гааге хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд, а после окончания заседания умер. Ему оставили в силе приговор – 20 лет заключения по делу бывшей Югославии: его сочли виновным в преступлениях против человечества и создании концентрационных лагерей для мусульман в ходе балканских войн. Услышав, что суд отклонил апелляцию, Пральяк встал, сказал: «Судьи, Слободан Праляк не военный преступник! С презрением отвергаю ваш приговор!» и выпил некую жидкость. Позже, в гаагской больнице, он скончался. Одновременно по делу проходили руководители ныне не существующего государства Герцег-Босна и хорватские силовики. Хорватские власти высказались в том духе, что скорбят и считают огромной несправедливостью решение трибунала о многолетнем заключении представителей страны. Как говорится, двойные стандарты, зато хорваты – в ЕС.

Про криптовалюты: биткоин уже 11 тыс. долларов. Правда, буквально сразу последовали новости, что криптовалюта опустилась в цене до девяти тыс. долларов из-за сбоев в работе бирж.

В американском городе Спрингфилд 20 ноября произошла чисто американская история. Днем полицейские увидели мужчину, забравшегося на крышу здания. Он собирался прыгать: несколько раз подходил к краю и пошатывался, иногда сидел, свесив ноги. Полиции не удавалось уговорить его спуститься. Постепенно, ближе к вечеру, у здания начали собираться люди. Они приносили самодельные жизнеутверждающие плакаты, пели песни, говорили мужчине, что он не одинок. Только к 03:30 утра он наконец согласился спуститься по предложенной пожарной лестнице. В итоге он и полицейские провели в этой кинематографичной ситуации 15 часов. Берегите себя.

В Петербурге огромное количество пробок из-за снегопада. Хотя сейчас работает более 500 машин спецтехники, на улицах все равно местами хаос. Плюс ко всему метрополитен то и дело закрывает станции на проверку – в общем, планируйте свое время, когда хотите куда-то вовремя добраться. Хорошего дня, друзья!

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