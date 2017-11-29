Футбол на допинге и запрет Дедов Морозов

Середину недели начнем с новостей из Северной Кореи. Во-первых, оттуда опять запустили баллистическую ракету: за процессом внимательно наблюдали из Южной Кореи, пока снаряд, пролетев 50 км, не очутился в исключительной экономической зоне Японии. КНДР официально заявила о завершении создания ядерного оружия. Южные соседи совместно с американскими специалистами, как всегда, «выразили озабоченность», но ряд экспертов предполагают, что корейские ракеты скоро станут способны добираться и до США.

Новости допинга. Григорий Родченков, тот самый, что устроил грандиозное разоблачение российской «допинговой программы» в Сочи, заявил, что многие наши футболисты (в том числе и члены национальной сборной) также употребляют допинг. СМИ опубликовали соответствующий «список». Виталий Мутко (ныне – глава РФС) впервые отреагировал на подобную новость не без юмора – сказал, если они на допинге так играют, то как российский футбол выглядел бы без него. Ну и добавил, что это все – информационная атака извне, как и перед ОИ-2014 в Сочи.

Новости криптовалют. Цена одного биткоина достигла 10 тыс. долларов. Подоспела свежая история о нерадивом владельце: житель города Ньюпорт, что в Уэльсе, Джеймс Хоуэллс в 2009 году случайно выбросил жесткий диск с 7,5 тыс. биткоинами. Криптовалютой он впервые заинтересовался в 2006 году, начал их собирать, но однажды решил выбросить из дома хлам, и под горячую руку попал жесткий диск. Британец попытался достать его уже через пару месяцев, но вот незадача: нельзя просто так взять и найти его на свалке площадью с футбольное поле. В Британии действует строгий закон об охране окружающей среды, и разрывать свалки нельзя – нужно пройти много бюрократических процедур и нанимать специальную технику. Хоуэллс говорит, что все еще видит биткоины на своем электронном кошельке, но без жесткого диска не может их обналичить. Сейчас там уже порядка 75 млн долларов.

Скандал в Новосибирске: местная мэрия запретила родителям детей, учащихся в детских садиках, приглашать аниматоров. Не то чтобы совсем запретила: просто найм артиста может под определенным углом считаться коррупцией, поэтому родители должны написать коллективный документ, что аниматоров они приглашают сами, за свой счет и под свою ответственность. А если кто-то из них хочет нарядиться Дедом Морозом, надо предоставить медицинскую справку и документ об отсутствии судимости. При этом в администрации Новосибирска подчеркивают, что психологи якобы не рекомендуют детям знакомиться с Дедом Морозом так рано, в нежном возрасте якобы можно общаться максимум со Снегурочкой.

Петербургский парламент сегодня утвердил бюджет на 2018 год с жутким дефицитом в 52,9 млрд рублей. Что делать, неясно, улучшения ситуации не прогнозируется. Хорошего вам дня, друзья.