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Отставка Мугабе и детское "Евровидение"

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Полина Богусевич
© Фото: Денис Асланов / РИА «Новости»

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И челябинский смог.

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Понедельник начнем с новостей из Зимбабве (вы по ним наверняка скучали на выходных). Там интересно: президент Роберт Мугабе получит 10 млн долларов за согласие уйти в отставку. Причем пять из них – наличными сразу в руки. Таковы условия правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт». Кроме того, Мугабе пожизненно будет получать президентскую зарплату в 150 тыс. долларов в месяц, его жена Грейс также до конца жизни будет получать половину этой суммы. Имущество супругов на национализируют: вилла «Голубая крыша» останется за ними, более того, все расходы по содержанию бывшего лидера, а также его поездок за границу, например, возьмет на себя государство. Новым президентом страны 24 ноября назвали Эммерсона Мнангагву. Ранее 75-летний Мнангагва был вице-президентом. Итог: смены власти в Зимбабве не произошло. Никакого «захвата военными» не было. 93-летний «последний диктатор» Мугабе, как его зовут СМИ стран «первого мира», уйдет на пенсию на фантастически выгодных условиях.

Тем временем Россия выиграла детское «Евровидение». Россиянска Полина Богусевич победила на конкурсе, прошедшем в Тбилиси, набрав 188 баллов. Было ли это своеобразное «поощрение» от представителей ЕС за отказ Киева пустить российскую участницу на украинский конкурс, или там все честно, и Полина с песней «Крылья» всерьез растрогала жюри, разобраться непросто. В любом случае поздравляем ее! Второе место занял представитель Грузии, третье – Австралии.

Новости из Челябинска. В принципе, все по-прежнему: специалисты наконец признали, что надо разобраться с источником выброса рутения-106 в атмосферу (хотя долгое время все делали вид, что ничего не произошло), эксперты по радиации дают комментарии о том, что рутений вообще не опасен и не стоит волноваться. Только жители Челябинска и прилегающих районов выходят на митинги и публикуют в сети фото странного тумана: по словам местных, воздух в городе настолько загрязнен смогом, что из окон не видно соседних домов, а с верхних этажей может быть не видно земли.

Странные новости из Financial Times. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, по информации издания, опасается выхода России из СЕ. По его мнению, для Европы это будет шаг назад. Дабы «умиротворить» Москву, Ягланд осторожно предлагает снять антироссийские санкции (ну, может не все сразу). Новость странная, поскольку видимого потепления в отношениях между Москвой и ЕС, равно как и между Москвой и Вашингтоном не было. А Европа давно уже не принимала решений, отличных от внешнеполитических ходов США.

Петербург. Нам обещают сильный ветер, но без осадков. В петербургской спортивной среде давно витает идея новой ледовой арены для СКА: клуб, регулярно собирающий полный «Ледовый», не первый год говорит о необходимости брать новые высоты в плане посещаемости. Как пишет «Деловой Петербург», новой ареной может стать СКК «Петербургский». Для того, чтобы переформатировать спорткомплекс в крупнейшую в Европе ледовую арену, надо инвестировать не мене четыре-пять млрд рублей, и клуб готов к таким затратам. Хорошего вам дня, друзья!

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