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Драка в Дагестане и еще один кандидат

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Граница Северной и Южной Кореи
© Фото: bigpicture.ru

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И побег из КНДР.

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Пятницу начнем с новостей из Северной Кореи. По поручению властей в Пханмунджоме сменили всех пограничников. Это единственное место на границе, где солдаты стоят в зоне видимости, всего за пару десятков метров друг от друга. 13 ноября именно там одному из служащих удалось бежать в Южную Корею. 21 ноября видео с побегом появилось в сети. Пытаясь остановить сослуживца, пограничники нарушили договор о перемирии между странами и обстреляли беглеца. С пятью пулевыми ранениями он попал на другую сторону границы. Там ему провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи обнаружили у служащего паразитических червей, гепатит В и туберкулез. Также у беглеца налицо признаки депрессии, поэтому врачи показывают ему южнокорейские сериалы и клипы своих поп-групп.

Но вернемся в капиталистический мир. Многие британцы и американцы, пользующиеся Uber, накануне обнаружили, что через приложение у них списали деньги за поездки по Москве и Петербургу. Надо ли говорить, что в тот момент, когда смартфон сообщал клиентам, что где-то в Москве к ним приближается машина, они были у себя дома в Англии или Штатах. При этом номер телефона, привязанный к приложению, ловко менялся на российский, а деньги списывались в рублях. Ни у кого не возникло сомнений, что это опять происки коварных русских хакеров.

О забавном. «Ведомости» (которые еще в сентябре знали о выдвижении Ксении Собчак на президентских выборах) говорят о возможном включении в президентскую гонку представителя бизнеса. Владимир Путин еще не заявлял официально о том, что он баллотируется. Зато такое желание изъявил Алексей Навальный. Источник «Ведомостей» считает, что ситуация в Кремле похожа на «слона в темной комнате». Каждый может потрогать отдельно ухо или хвост, но о целом никто понятия не имеет.

Минуя новости Зимбабве, перейдем сразу к ситуации в непризнанной ЛНР. Глава республики Игорь Плотницкий уехал из региона в Россию, с ним же «эвакуировалась» вся руководящая верхушка. Ранее Плотницкий попытался уволить главу местного МВД, тот поднял силовиков по всему городу и обвинил Плотницкого в связях с Киевом. Улицы в Луганске по-прежнему патрулируют люди в форме без опознавательных знаков, с электричеством и прочими бытовыми благами все также полный бардак.

Тем временем в Магарамкентском районе Дагестана произошла драка с участием, по некоторым данным, 10-15 человек. И люди-то непростые: депутаты, «дети высокопоставленных людей». Сторонами конфликта были, по ряду источников, «родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева» и «родственники главы Магарамкентского района». В ходе перестрелки погиб местный парламентарий Эльдар Яралиев. Всего известно о двух погибших и троих раненых, возбуждено уголовное дело по факту смерти двух и более лиц, а также незаконного оборота оружия. Уже задержаны шесть человек.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заставил руководство КРТИ работать без выходных из-за того, что чиновники не успевают освоить 10 млрд рублей на строительстве «Беговой». Интересно, а трюк с переселением на объект Албин в этот раз будет применять? Хороших вам выходных, друзья!

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