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Рутений, кальяны и поход в школу при -50

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Оймякон
© Фото: flytothesky.ru

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В Оймяконе дети пошли в школу в -50 градусов.

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Четверг начнем с истории про олигарха и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. На днях его задержала в аэропорту Ниццы французская полиция, затем власти предъявили ему обвинение в «отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты налогов». Сейчас Керимову запрещено покидать Францию, он не сидит в изоляторе, но обязан регулярно являться в полицию с паспортом на небольшие «беседы». Также Керимов должен внести залог в пять млн евро. Вот такие у нас парламентарии.

О церковном произволе. Две церкви калифорнийского городка Сан-Хосе, Coachella Valley и Oklevueha Native American, раздавали прихожанам марихуану. По мнению адептов, это «неотъемлемая часть духовного путешествия». Прокурор городка недоволен: говорит, он не запрещает людям покуривать «травку», но церковь не имеет законных прав на распространение наркотика. Церкви тем временем даже выпускают рекламу с Иисусом, курящим марихуану. У всех, в общем, свои скрепы.

Следующая новость для любителей кальянов. Минздрав предлагает полностью запретить курение кальянов в местах общественного питания, то есть барах и ресторанах. Сообщается, что в последнее время остро встала «проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян», и не всегда можно понять, есть ли табак в курительной смеси. К слову, вейперам тоже запретят «парить» в общественных местах. Идея возникла в рамках приоритетного проекта о «формировании здорового образа жизни». То-то «Боярышник» опять запустили на рынок!

Что там с рутением-106 в Челябинской области? Росгидромет официально признал тысячекратное (!) превышение количества рутения в атмосфере под Челябинском. Это продукт распада урана, и обычно в атмосфере его вообще не должно быть. Российские специалисты говорят, что даже если изотоп рутения попадет в человеческий организм, этот радионуклид не накапливается в теле, то есть, вреда якобы будет мало. В Европе по-прежнему выражают обеспокоенность радиационной обстановкой в России.

В российском «полюсе холода», в селе Оймякон в Якутии, сегодня утром было -50 градусов мороза, и дети пошли в школу. Занятия 1-5 классах отменяют, когда столбик термометра опускается ниже -52 градусов. В самом Якутске уже при -50 занятия принято отменять. Оймякон – не только одно из самых холодных мест на Земле, но и самых холодный поселок с постоянными жителями.

В Петербург из Москвы переезжает дискуссионный клуб The Question. Этот формат раньше обитал в Москве и предполагает открытое интервью спикера всем пришедшим зрителям. Первым гостем в Петербурге 26 ноября станет писатель Евгений Водолазкин. Хорошего вам дня, друзья!

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