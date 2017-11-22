  • 22 Ноябрь 2017
USD 23.11.2017 59.0061 -0.4543
USD ММВБ 21:16 0  
EUR 23.11.2017 69.4030 -0.4154
EUR ММВБ 21:16  
Нефть($) 22.11.2017 62.97 +0.62
Нефть(p) 22.11.2017 3715.61 +8.25

Библиотека Улюкаева, Зимбабве и Луганск

Автор:

Луганск
© Фото: livefomdet.ru

Темы дня

На востоке Украины почти что Африка.

По теме

Главная новость середины недели: скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Ранее многие СМИ опубликовали аналогичную фейковую новость, сейчас о смерти артиста первым сообщил Дмитрий Маликов со слов поэтессы Лилии Виноградовой. Позднее семья певца подтвердила эту информацию. Хворостовский скончался в 3:36 утра по лондонскому времени. С лета 2015 года он боролся с онкологическим заболеванием, в Англии проходил курс химиотерапии. До последнего старался выступать на сцене. Соболезнуем близким и поклонникам.

Тем временем политический мир накануне встряхнуло сообщение об отставке Роберта Мугабе. BBC сообщила об этом, сославшись на пародийный Twitter зимбабвийской партии, позже сообщение подхватили другие СМИ. В официальном аккаунте правящей партии Зимбабве подобных сообщений нет, а более внятных источников о реальной политической обстановки пока что нет.

Еще немного занимательной внутренней политики. В центре самопровозглашенной ЛНР, Луганске, местные жители стали жертвой конфликта начальника республики и руководителя местного МВД. В силу личных разногласий глава региона хотел уволить силовика, но тот поднял бунт. Город наводнили «автоматчики» без опознавательных знаков, БТР, всех работающих людей и студентов отправили по домам. Информация крайне скудная: в Луганске, ко всему прочему, не работает ни один телеканал, нет света и плохая мобильная связь. Из кратких комментариев местных жителей понятно, что даже работавшие до недавнего времени аптеки вынуждены закрываться.

Тем временем в Москве идет очередное заседание по скандальному делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Там экшен: три заседания назад суд вызвал для дачи показаний главу «Роснефти» Игоря Сечина, и вот он уже третий раз подряд не приходит. Сказал, что должен показать Дмитрию Медведеву новое месторождение, но потом выяснилось, что сам Медведев сегодня в Москве. Улюкаева журналисты уже традиционно спросили, что он сейчас читает. «Маятник Фуко» Умберто Эко. Тонкий, однако, вкус у бывшего министра!

В Якутии же суд вынес вердикт по делу двух бизнесменов, этой осенью затеявших хулиганскую стрельбу по «объектам энергетики». По факту двое мужчин напились и начали стрелять, проверяя меткость, по стеклянным изоляторам на опоре электропередач. Попали пятнадцать раз. В итоге каждому – по году и десять месяцев условно и испытательный срок два года. Если их поймают пьяными в эти два года, условный срок станет реальным. Вот такой он, якутский бизнес!

Дональд Трамп сообщил о почти полуторачасовом телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Говорит, замечательный получился диалог, обсудили Сирию и все такое. Довольный Трамп – это подозрительно.

Петербуржцы ждут снега. Город потихоньку украшают к Новому году. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram