Библиотека Улюкаева, Зимбабве и Луганск

Главная новость середины недели: скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Ранее многие СМИ опубликовали аналогичную фейковую новость, сейчас о смерти артиста первым сообщил Дмитрий Маликов со слов поэтессы Лилии Виноградовой. Позднее семья певца подтвердила эту информацию. Хворостовский скончался в 3:36 утра по лондонскому времени. С лета 2015 года он боролся с онкологическим заболеванием, в Англии проходил курс химиотерапии. До последнего старался выступать на сцене. Соболезнуем близким и поклонникам.

Тем временем политический мир накануне встряхнуло сообщение об отставке Роберта Мугабе. BBC сообщила об этом, сославшись на пародийный Twitter зимбабвийской партии, позже сообщение подхватили другие СМИ. В официальном аккаунте правящей партии Зимбабве подобных сообщений нет, а более внятных источников о реальной политической обстановки пока что нет.

Еще немного занимательной внутренней политики. В центре самопровозглашенной ЛНР, Луганске, местные жители стали жертвой конфликта начальника республики и руководителя местного МВД. В силу личных разногласий глава региона хотел уволить силовика, но тот поднял бунт. Город наводнили «автоматчики» без опознавательных знаков, БТР, всех работающих людей и студентов отправили по домам. Информация крайне скудная: в Луганске, ко всему прочему, не работает ни один телеканал, нет света и плохая мобильная связь. Из кратких комментариев местных жителей понятно, что даже работавшие до недавнего времени аптеки вынуждены закрываться.

Тем временем в Москве идет очередное заседание по скандальному делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Там экшен: три заседания назад суд вызвал для дачи показаний главу «Роснефти» Игоря Сечина, и вот он уже третий раз подряд не приходит. Сказал, что должен показать Дмитрию Медведеву новое месторождение, но потом выяснилось, что сам Медведев сегодня в Москве. Улюкаева журналисты уже традиционно спросили, что он сейчас читает. «Маятник Фуко» Умберто Эко. Тонкий, однако, вкус у бывшего министра!

В Якутии же суд вынес вердикт по делу двух бизнесменов, этой осенью затеявших хулиганскую стрельбу по «объектам энергетики». По факту двое мужчин напились и начали стрелять, проверяя меткость, по стеклянным изоляторам на опоре электропередач. Попали пятнадцать раз. В итоге каждому – по году и десять месяцев условно и испытательный срок два года. Если их поймают пьяными в эти два года, условный срок станет реальным. Вот такой он, якутский бизнес!

Дональд Трамп сообщил о почти полуторачасовом телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Говорит, замечательный получился диалог, обсудили Сирию и все такое. Довольный Трамп – это подозрительно.

Петербуржцы ждут снега. Город потихоньку украшают к Новому году. Хорошего вам дня, друзья!