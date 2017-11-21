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Школьник из Нового Уренгоя и лондонские автобусы

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Выступление российских школьников в Бундестаге
© Фото: kremlinrus.ru

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Скандальное выступление десятиклассника затмило остальные новости.

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Вторник, и главная новость рунета – десятиклассник из Нового Уренгоя Коля Десятниченко, выступивший с докладом в немецком Бундестаге. Школа, где учится парень, участвует в обменной программе с одним из немецких городов, а Колю всегда интересовала история Великой Отечественной войны. Он общался со своим прадедушкой, ветераном, узнал о захоронении немецких солдат в городе Копейск, что под Челябинском. Затем работал в архиве и библиотеке. Заметив его живой интерес, преподаватели отправили его работать над темой в Германию. В итоге он выступил с краткой речью, подытожив: война страшна для всех, и опыт Второй мировой должен помочь человечеству воздержаться от войн в будущем. Также сказал, что к немецкому захоронению под Копейском до сих пор крайне неуважительное и подчас злостное отношение.

Что тут началось! Колю обвиняют в оправдании фашизма, в том, что он чуть ли не «извинялся» перед немцами в Бундестаге. Фотография, где Коля с товарищами стоит у стены, расписанной советскими солдатами при штурме Рейхстага, исчезла из сети. Ему угрожают, обещают «встретить» дома. Депутаты Госдумы инициировали прокурорскую проверку преподавателей – говорят, Коля – «просто школьник», доклад явно кто-то инициировал. Строят конспирологические теории. Надеемся, Коля выдержит этот шквал диванного негодования и останется здравомыслящим человеком. К чести местной власти, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз сказал, что школьник призывает к «мирному сосуществованию и «неприятию фашизма», просто с непривычки нечетко сформулировал мысль.

К слову, про Бундестаг. Ангела Меркель допускает внеочередные выборы в немецкий парламент. Накануне стало известно, что «Свободные демократы» отказались вступать в коалицию с действующим канцлером и поддерживающими ее силами. Такой парламент не сможет продуктивно работать и принимать решения.

Выдохнули. Власти Лондона намерены перевести часть знаменитых городских автобусов на топливо из кофейной гущи. Дело в том, что лондонцы пьют очень много кофе, порядка 20 млн чашек в день (!). В год это получается порядка 200 тонн гущи, если переработать продукт, получится вполне себе топливо. Таким образом, треть транспортной системы города будет работать на гуще.

О нехорошем. Росгидромет сообщает о радиоактивном (!) загрязнении в районе Урала. Предположительно, речь может идти о выбросах с предприятия Росатома «Производственное объединение «Маяк» в городе Озерске Челябинской области. Речь идет о рутении-106 в атмосфере. Гораздо раньше российских служб проблему обнаружили французские специалисты, сказав, что выброс опасных веществ произошел между Волгой и Уралом и что облако полетело в Европу. Российская сторона все опровергала до нынешнего момента. Берегите себя.

Петербург. В городе вовсю собирают новогодние ели (главную елку на Дворцовой начали монтировать вчера). Снега, правда, пока так и нет, но все равно хорошего вам настроения и удачного дня, друзья!

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