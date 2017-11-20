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Права президента Зимбабве и дельфинов

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Роберт Мугабе
© Фото: buzznigeria.com

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И история а-ля 90-е в Москве.

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Понедельник начнем с новостей из Зимбабве (кажется, вся активная политическая жизнь сейчас там). В выходные ходили разные слухи про президента Роберта Мугабе: начиная с того, что он вместе с женой бежал из страны и заканчивая его возможной отставкой. В стране прошли массовые демонстрации с требованием отставки президента и передачи власти военным. Наконец, сейчас Мугабе выступил по государственному ТВ и объявил, что не собирается уходить. «Мы должны учиться прощать и решать противоречия совместно, - сказал Мугабе. - События прошлой недели показали, насколько шаткими могут оказаться мир, закон и порядок в стране». Более того, в декабре он намерен принять участие в съезде правящей партии, готов также принять критику от партийных коллег и учтет мнение общественности. В общем, Мугабе не Янукович, держится там. Президенту Зимбабве 93 года, 37 из них он занимает свой пост. Западный мир называет его «последним диктатором» (завидуют, наверное).

К слову, о политике мира Запада. В немецком парламенте – Бундестаге – неоднозначные противоречия. Партия «Свободные демократы» отказалась от коалиции с ХДС/ХСС («Христианские союзы») Ангелы Меркель и «Зелеными». Демократы – довольно большая часть парламента, для формирования действенной коалиции Меркель нужно либо договариваться о поддержке с представителями парламентских меньшинств, либо допустить внеочередные выборы. Камнем преткновения стала, например, миграционная политика: действующий канцлер считает, что поток мигрантов в Германию нужно регулировать с целью не допустить перегрузки национальной экономики. А демократы, видимо, всем рады. С учетом того, что в этом году в Бундестаг прошла откровенно неонацистская партия, Ангела Меркель действительно в сложном положении.

В США в тюремной больнице умер Чарльз Мэнсон. Ему было 83 года, он отбывал девять пожизненных сроков за жестокие убийства: в частности, летом 1969 года он убил в собственном доме актрису и жену Романа Полански Шэрон Тейт, которая была на девятом месяце беременности. Мэнсона арестовали в декабре 1969 года. В эпоху хиппи он был лидером популярной коммуны «Семья», которая и занималась описанными зверствами. Информацию о смерти Мэнсна сообщают со слов Деборы Тейт, сестры одной из жертв.

Новости столицы. Вечером 17 ноября в Москва-сити произошла перестрелка, конфликт между посетителями комплекса, сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. По некоторым данным, в ресторане башни «Око» праздновал 50-летие предприниматель из Измайлово, известный правоохранительным органам под кличкой Павлик (ну вы поняли, какого рода предприниматель). Банкет вел Валдис Пельш, выступали Лепс, Меладзе. Из-за якобы неправильно припаркованного Mercedes в конфликт с охраной башни вступили люди из охраны Гавриила Юшваева (бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данн»). В результате перестрелки пострадали шесть охранников. Ряд СМИ утверждает, что «охранниками» «Павлика», то есть чуть ли не вора в законе, выступали сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии (!). Силовики называют такие заявления бредом, но как же это похоже на «лихие 90-е».

Петербург. На культурном форуме подписали «Декларацию о правах и свободе дельфинов и китов». Дрессировка этих животных приравнивается к рабству. А форум, может, и не безнадежный. Хорошего вам дня, друзья!

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