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Взятки, The Rolling Stones и домогательства Сталлоне

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The Rolling Stones
© Фото: wallpapersden.com

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Свежие резонансные обвинения.

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Пятничные новости. Администрацию Гамбурга подозревают в получении взятки в виде… билетов на концерт The Rolling Stones. Установлено, что чиновники получили бесплатно билеты на общую сумму около 10 тыс. евро после того, как разрешили проведение концерта в их городе. Знаете, как это выяснилось? Зрители заметили, что среди них «много чиновников». Аудитория «роллингов» на гамбургском выступлении составила 80 тыс. человек, это редкий масштаб для города. Чиновников там оказалось около сотни. Теперь их компьютеры проверяет полиция, если подтвердится, что госслужащие принимали подарки (а в Германии им это официально запрещено), то им грозит реальный тюремный срок. Ну, хоть на The Rolling Stones посмотрели.

Странные новости из Перми. Там завелся маньяк, который знакомился с девушками в баре, затем, внимание, во время перекура на улице пел им песни Наташи Королевой (парень всегда носил с собой небольшой микрофон), после чего дамы приглашали его к себе домой (опрометчиво, конечно). Там симпатичный певец их грабил. О насилии речь не шла – «маньяк» оказался гомосексуалистом. Но это не повод разлюбить российскую эстраду в караоке. Делайте, что нравится, но лучше никого не грабить.

Доброе пятничное. Мисс Израиль Адар Гандельсман и Мисс Ирак Сара Идан сделали совместное селфи в Лас-Вегасе, где вскоре пройдет конкурс «Мисс Вселенная». Обе выложили фото в Instagram, сопроводив комментарием, что кадр сделан во имя мира и любви. Между их государствами нет дипломатических отношений, они регулярно вступают во внешнеполитические конфликты – ну, как это часто бывает на Ближнем Востоке. Приятно, что взаимопонимание есть на уровне соперниц по конкурсу.

Об эмиграции. Индиец Суяш Диксит нашел между Египтом и Суданом кусок земли в 2 тыс. 60 кв. км, не принадлежащий ни одному из государств. Мужчина объявил себя королем сей территории и призвал инвестировать в нее деньги. Ранее на этот кусок земли уже претендовали гражданин США и россиянин Дмитрий Жихарев, который пытался назвать ее «Королевство Средиземье».

Чуть не пропустили – новости про домогательства. Поклонница обвинила Сильвестра Сталлоне в том, что 30 лет назад он принудил ее к сексу втроем с охранником звезды в отеле Лас-Вегаса. На тот момент даме было 16 лет. Дело было на съемках фильма «Изо всех сил». Репутации рушатся прямо на глазах.

Петербург. Не очень красиво в этом году получается с нашим культурным форумом. Несколько изданий опубликовали «черный список» лиц, которых там нежелательно видеть. Бумага циркулировала внутри Минкульта. Там очень достойные люди – худрук МДТ Лев Додин, руководитель БДТ Андрей Могучий, кинокритик Андрей Плахов и прочие очевидные двигатели культурного процесса в России. Министр Мединский, конечно, отнекивается и говорит, что все это выдумки, и вообще Могучего он сам назначил, а для театра Додина строят новое здание за бюджетные деньги. Но что есть, то есть.

Хороших выходных, друзья!

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