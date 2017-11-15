Олимпиада роботов и татарский язык

Середину недели начнем с хороших новостей. Школьная сборная университета ИТМО заняла первое место в творческой категории на международной олимпиаде роботов в Коста-Рике. Ребята 16-17 лет представили проект, который был признан лучшим, а именно «Forester»: это робот-лесник, который должен следить за состоянием леса, помогать сохранять его здоровым. Было бы здорово, если бы в наших лесах появились такие «санитары». С другой стороны, отправишься по грибы и вдруг встретишь на тропинке робота. Гордимся нашими ребятами.

В поселке Нелькан в Хабаровском крае авиакатастрофа – при заходе на посадку пассажирский L-410 буквально рухнул на землю. МЧС и власти поселка уже сообщили о шестерых погибших: двое из них – пилоты, четверо – местные жители. В катастрофе выжила трехлетняя девочка, ее оперативно доставили в больницу, состояние оценивают как стабильно тяжелое. Возможной причиной крушения называют плохие метеоусловия. Берегите себя.

Информационные войны. В Госдуме приняли поправки к законопроекту о СМИ-иностранных агентах: теперь, например, российское подразделение зарубежного СМИ, работающее в России, обязано будет зарегистрироваться как иностранный агент. Кроме того, оно будет иметь все «права и обязанности НКО-иностранного агента». Такая мера стала ответом на требование американской стороны зарегистрировать Russia Today America в качестве иноагента (да, и там тоже грозили уголовным преследованием).

За МКАДом. Любопытная ситуация в Татарстане: с 2018 года регион теряет значительную часть привилегий, в том числе налоговых, которые были у Казани со времен «лихих 90-х». Теперь даже обучение татарскому языку в школах будет необязательным, и власти республики обратились к правительству с вопросом, что делать с 4,5 тыс. учителями национального языка. Параллельно мать одного школьника устроила скандал на полстраны: якобы ее сына насильно заставляют учить татарский, в ущерб часам русского языка. Молодежь, которая мыслит по-другому, собрала более тысячи подписей в защиту национального языка – и это только в паре школ. Кремль остался непреклонен: национальный язык станет необязательным, а преподаватели татарского могут переквалифицироваться на учителей русского. Надо ли говорить, что в традиционных татарских семьях (которых действительно много) новшества не одобряют.

Петербург. На «Зенит-арене» снова заменят газон к 1 февраля. Об этом рассказал Виталий Мутко. А накануне там прошел товарищеский матч Россия – Испания, и мы с испанцами сыграли вничью: счет был 3:3. Может, газон не так уж и плох?

Хорошего вам дня, друзья!