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Голый Дуров, биткоины в Зимбабве и Билл Мюррей

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Билл Мюррей
© Фото: fotorelax.ru

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Актер скупил все билеты на концерт кантри-группы для земляков.

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Главные новости на утро вторника. Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака достигло 440 человек, пострадавших – более семи тыс., и цифры постоянно растут. СМИ сообщают также, что разрушено несколько исторических памятников. Власти Ирана объявили 14 ноября днем траура. Многие страны, в том числе Россия, готовы предоставить гуманитарную и любую посильную помощь в устранении последствий бедствия.

The New York Times на днях (11 ноября) опубликовала материал о строительстве моста через Керченский пролив, проиллюстрировав его картой, на которой Крым обозначили тем же цветом, что и территорию России. Надо ли говорить, что украинский МИД яростно возмутился и потребовал немедленного разбирательства. Впрочем, полуостров издание называет спорной территорией. Официальный Киев настаивает на формулировке «оккупированная». Автор текста Иван Нечипуренко пояснил, что с ним карту никто не обсуждал и он так же, как все, увидел ее только после публикации.

Новости политики. В Госдуме открыли супермаркет. Причем относится он к компании, курируемой Управделами президента. Идею реализовали после жалоб депутатов на то, что в Думе негде купить самые необходимые вещи. В здании уже есть столовые, а в супермаркете есть «Доширак». Оленина и «импортзамещенные» сыры, впрочем, тоже.

Павел Дуров опубликовал еще одно «голое» фото. На самом деле он там конечно не голый, все же в плавках, но торс основателя «ВКонтакте» и Telegram опять взбудоражил рунет. На этот раз речь шла о том, что Apple почему-то не хочет поддерживать обновление Telegram. Фото Павел взял с отдыха на Бали – аналогичной карточкой он еще летом пытался вызвать Владимира Путина на «бой торсов без фотошопа». Рунет счастлив – Дуров, как и простые смертные, делает «летние» фото впрок, будучи в отпуске, а потом постит их до Нового года.

Фото: instagram.com/durov
 

Новости экономики. Зимбабве переходит на биткоины. Не официально, конечно: просто местные жители, пережившие гиперинфляцию (выпускались банкноты достоинством 100 триллионов местных долларов) и теперь ощущающие дефицит валюты в условиях, когда правительство ограничило денежные переводы с другими странами, больше доверяют криптовалюте. Что характерно, биткоин даже стоит в Зимбабве больше, чем где-либо: порядка 14 тыс. долларов. Местные в комментариях СМИ отмечают, что, только переведя деньги в биткоины, их можно как-то сохранить: на банки или стабильность курса надежды нет. А вы говорите, у нас кризис.

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Новости кино. В Голливуде прошла демонстрация против домогательств (с лозунгами «Верьте женщинам»), но мы расскажем про городок Чарлстон. Там Билл Мюррей пришел на концерт кантри-группы The SteelDrivers, купил все билеты и раздал их местным жителям, стоящим в очереди у касс. Мюррей и сам живет в Чарлстоне, являясь чем-то вроде достопримечательности, – любит приходить на чужие вечеринки и, по слухам, даже воровать картошку-фри у незнакомцев. Когда его узнают, актер говорит: «Вам все равно никто не поверит», и уходит.

Петербург. 18 ноября откроют Тучков мост. Ну как откроют: компания «Пилон», занимающаяся ремонтом моста, хочет перекрыть его в этот день с 6 утра до 20 часов, после чего открыть наконец полностью. Будьте внимательны и хорошего вам дня, друзья!

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