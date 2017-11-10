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Умер Михаил Задорнов

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Михаил Задорнов
© Фото: Евгения Гусева / «Комсомольская правда»

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И подборка новостей конца недели.

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Пятницу начнем с не очень пятничной новости. Скончался сатирик Михаил Задорнов, ему было 69 лет, ранее он боролся с онкологическим заболеванием. Друзья и близкие коротко сообщают СМИ, что Задорнов не афишировал болезнь, ездил на лечение в Германию, затем продолжал традиционную терапию в России. Ходит слух, что в какой-то момент он даже хотел удалиться далеко на восток к шаманам, но затем изменил свою позицию и вернулся к работе над своими проектами: выпуску книг, подготовке фильмов. Многие помнят, как 31 декабря 1991 года именно Задорнов обратился к нации с новогодним обращением (правда, только на одном телеканале, но мифы по этому поводу до сих пор ходят). Светлая память.

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К новостям спорта. Вернее, ЧМ-2018, который все ближе. В городах, которые будут принимать матчи чемпионата (Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург), внимание, крупнейшие вузы закончат учебный год раньше, чтобы спровадить студентов из общежитий, потому что там хотят разместить сотрудников Росгвардии. «Коммерсантъ» сообщает, что таково было поручение правительства, и план по корректировке учебного процесса уже разрабатывается. Мы так и видим силовиков, уютно толпящихся на общей кухне над единственной работающей конфоркой.

Продолжение истории про гонения «Лаборатории Касперского» властями США. Как выяснилось, ЦРУ разработало вирус, маскирующийся под продукты производителя антивирусов. Именно так – и при этом американская сторона продолжает обвинять «Касперского» в том, что лаборатория якобы следит за американцами, установившими ее программы.

Забавные новости из Госдумы. Фракция ЛДПР направила главе Минтруда Максиму Топилину письмо с предложением сократить рабочую неделю для некурящих людей (!) до 35 часов. Сейчас официальная рабочая неделя длится 40 часов, но Топилин уже обращал внимание на то, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов. Ага, а потом за нас все будут делать роботы, человечество деградирует и вернется в первобытное состояние…

Испанские страсти. Суд Испании заключил под стражу главу парламента Каталонии Карме Форкадель. Предполагается, что она сыграла большую роль в провозглашении независимости автономии. Ранее в Бельгии уже задержали каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который ожидает экстрадиции. Несмотря на очевидно репрессивные меры Мадрида, ЕС до сих пор не нарушил молчания (и едва ли выскажется теперь по каталонскому вопросу).

Великобритания объявила, что покинет Евросоюз 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени. Как мы поняли из истории с Каталонией, не такое уж это белое и пушистое место, ЕС.

Группировка «Ленинград» выпустила свежий клип «Вояж» с Александром Палем в главной роли. Хороших вам выходных, друзья!

 

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