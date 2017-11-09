  • 9 Ноябрь 2017
USD 10.11.2017 59.2527 +0.0047
USD ММВБ 13:16 0  
EUR 10.11.2017 68.7865 +0.0825
EUR ММВБ 13:16  
Нефть($) 08.11.2017 63.41 0.35
Нефть(p) 08.11.2017 3757.21 +21.03

Мэрайя Кэри и захват квартиры роботом

Автор:

Мэрайя Кэри
© Фото: fotos.mariahnow.com.br

Темы дня

Свежая порция историй про домогательства.

По теме

Четверг начнем с уже традиционной темы сексуальных домогательств. Во-первых, 30 депутатов Палаты общин британского парламента якобы домогались работницы бара при парламенте. Алиса Бейли рассказала британским СМИ, что пришла работать в бар в 19 лет, и пожилые парламентарии, многие из которых не живут в Лондоне, а приезжают на парламентские сессии из регионов страны, «давали себе волю», то есть всячески ее домогались, думая, что в их руках власть, а она молодая и, значит, доступная. Некоторые парламентарии были вынуждены оставить свои места из-за скандала. Как выяснилось, женщины, служащие в парламенте, вели секретный чат в мессенджере, где делились наблюдениями о «ненадежных» и предупреждали, с кем лучше не заходить в один лифт, например. Данные из этого чата стали известны прессе. После таких вот неконкретных обвинений в «домогательствах» одного из депутатов уволили, а потом он совершил самоубийство.

Сильная половина человечества тоже дает о себе знать: бывший охранник Мэрайи Кэри Майкл Анелло обвинил певицу в домогательствах и готовит иск в суд. По словам Анелло, Мэрайя не раз намеренно показывалась ему в полуобнаженном виде или заставляла смотреть, как она занимается сексом.

Ну и вспомним, с чего все началось. Фильм «Все деньги мира» с Кевином Спейси, за роль в котором актеру прочили чуть ли не «Оскар», больше не будет фильмом с Кевином Спейси. Серьезно, Sony настоятельно посоветовала режиссеру Ридли Скотту переснять все сцены с другим актером, а роль Спейси просто вырезать. Кевин, ну ты держись.

Роботы захватывают мир. В доме немца Оливера Хаберстроха в городе Пинненберг «умная» колонка от Amazon сама включила музыку ночью 5 ноября. Хозяин квартиры был в Гамбурге, все окна и двери были закрыты, живет мужчина на шестом этаже. Колонка должна включаться «с голоса», но Хаберстрох никак не мог дать ей команду в два часа ночи. В итоге соседи вызвали полицию, потому что этажом ниже не мог заснуть ребенок. Стражи порядка выломали дверь, зашли в пустую квартиру, выключили колонку. Затем заменили замок и выкатили хозяину счет за работу слесаря. Производитель обещает разобраться с этой слишком «умной» колонкой.

Петербург. В Ботаническом саду зацвела кубинская агава – уникальное растение, которое привезли в 1974 году с Кубы. Этот вид агавы цветет лишь один раз, после чего умирает. Так что спешите видеть!

Городские СМИ во всю пишут, что у мемориала памяти жертв Синайской катастрофы под Всеволожском, который открыли лишь недавно, уже украли деревья. Ели, клены. Каждое дерево было посажено в память о погибшем человеке. Друзья, будьте людьми. И берегите себя.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram