Мэрайя Кэри и захват квартиры роботом

Четверг начнем с уже традиционной темы сексуальных домогательств. Во-первых, 30 депутатов Палаты общин британского парламента якобы домогались работницы бара при парламенте. Алиса Бейли рассказала британским СМИ, что пришла работать в бар в 19 лет, и пожилые парламентарии, многие из которых не живут в Лондоне, а приезжают на парламентские сессии из регионов страны, «давали себе волю», то есть всячески ее домогались, думая, что в их руках власть, а она молодая и, значит, доступная. Некоторые парламентарии были вынуждены оставить свои места из-за скандала. Как выяснилось, женщины, служащие в парламенте, вели секретный чат в мессенджере, где делились наблюдениями о «ненадежных» и предупреждали, с кем лучше не заходить в один лифт, например. Данные из этого чата стали известны прессе. После таких вот неконкретных обвинений в «домогательствах» одного из депутатов уволили, а потом он совершил самоубийство.

Сильная половина человечества тоже дает о себе знать: бывший охранник Мэрайи Кэри Майкл Анелло обвинил певицу в домогательствах и готовит иск в суд. По словам Анелло, Мэрайя не раз намеренно показывалась ему в полуобнаженном виде или заставляла смотреть, как она занимается сексом.

Ну и вспомним, с чего все началось. Фильм «Все деньги мира» с Кевином Спейси, за роль в котором актеру прочили чуть ли не «Оскар», больше не будет фильмом с Кевином Спейси. Серьезно, Sony настоятельно посоветовала режиссеру Ридли Скотту переснять все сцены с другим актером, а роль Спейси просто вырезать. Кевин, ну ты держись.

Роботы захватывают мир. В доме немца Оливера Хаберстроха в городе Пинненберг «умная» колонка от Amazon сама включила музыку ночью 5 ноября. Хозяин квартиры был в Гамбурге, все окна и двери были закрыты, живет мужчина на шестом этаже. Колонка должна включаться «с голоса», но Хаберстрох никак не мог дать ей команду в два часа ночи. В итоге соседи вызвали полицию, потому что этажом ниже не мог заснуть ребенок. Стражи порядка выломали дверь, зашли в пустую квартиру, выключили колонку. Затем заменили замок и выкатили хозяину счет за работу слесаря. Производитель обещает разобраться с этой слишком «умной» колонкой.

Петербург. В Ботаническом саду зацвела кубинская агава – уникальное растение, которое привезли в 1974 году с Кубы. Этот вид агавы цветет лишь один раз, после чего умирает. Так что спешите видеть!

Городские СМИ во всю пишут, что у мемориала памяти жертв Синайской катастрофы под Всеволожском, который открыли лишь недавно, уже украли деревья. Ели, клены. Каждое дерево было посажено в память о погибшем человеке. Друзья, будьте людьми. И берегите себя.