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Смог над Дели и секреты принца Чарльза

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Смог в Дели
© Фото: rusjev.net

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Чрезвычайная ситуация в Индии.

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Середина недели, и мы хотим сообщить вам о главном: Каталония все. Началось с того, что региональный парламент согласился с решением Мадрида о роспуске, отменил очередное собрание и по сути согласился с введением управления из центра. В это время лидеры движения за независимость региона, бывший президент Карлес Пучдемон и его соратники, находились в Бельгии, по слухам, даже встречались с кем-то из европейских чиновников. Но суд Мадрида постановил задержать Пучдемона в любом государстве Евросоюза, и борцы за независимость сами сдались бельгийским силовикам. Их обвиняют в нарушении Конституции Испании. На этом активная фаза борьбы, кажется, закончена. Заметьте, ни одна из стран ЕС не заикнулась о «праве на самоопределение», все дружно смолчали даже тогда, когда испанская полиция действовала крайне жестко по отношению к собственным гражданам.

Но есть и хорошие новости. Португалия анонсировала возвращение России на «Евровидение». Международный эстрадный конкурс в 2018 году пройдет в Португалии, представлять Россию будет Юлия Самойлова, которая в 2017 году не смогла выступить на «Евровидении» в Киеве из-за российско-украинского конфликта.

К слову, про исполнителей и конфликт. Петр Порошенко подписал указ, согласно которому гастроли российских звезд теперь должны согласовываться с СБУ. Согласно тексту документа, организаторы мероприятия за 30 дней должны «подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска гражданина государства-агрессора к участию в мероприятии».

В столице Индии Дели объявили чрезвычайное положение. Уже несколько дней над городом стоит густой смог, сегодня власти закрыли все школы и прочие учебные заведения. Загрязнение огромно: медики сравнивают каждодневный вред от смога с выкуриванием 50 сигарет в день. Местные жители выкладывают апокалиптические фото в соцсетях и говорят, что «Дели стал адским местом» и «Можем ли мы сказать, что развиваемся?» Видимость крайне мала. В такой обстановке лучше не выходить из дома – надеемся, власти найдут способ «вылечить» многомиллионный город. И все-таки хорошо, что с Петербурга смог «сдувает», да?

Продолжение истории про «Архив райских островов». На этот раз там обнаружили ни много ни мало следы лоббирования интересов компании, связанной с британским принцем Чарльзом. В 2007 году герцогство Корнуолл приобрело акции некой компании, одним из директоров которой был принц Чарльз. Компания, зарегистрированная на Бермудах и занимающаяся торговлей эмиссионными квотами, известна тем, что лоббировала включение в условия Киотского протокола и Схемы Евросоюза по торговле выбросами квот для стран, имеющих тропические леса. Чарльз несколько раз публично критиковал Киотский протокол.

Надеемся, вы все умеренно «отметили» вековой юбилей революции. Хорошего вам дня, друзья!

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