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"Райские острова", допинг и джентльменский клуб

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© Фото: rentier.ru.gamintwo.ru

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Очередное расследование об офшорах.

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Вторник начнем с новостей о Кевине Спейси. Во-первых, в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Все деньги мира», которая должна была состояться на фестивале Американского института киноискусства. Показ должен был состояться 16 ноября, теперь фильм просто выйдет в прокат без торжественных церемоний. Сам Спейси при этом уехал в реабилитационную клинику в Аризоне. К слову, несколькими днями ранее туда отправился Харви Вайнштейн. Клиника Meadows лечит от разнообразных зависимостей (в том числе от сексуальной) и довольно популярна у знаменитостей.

Международное объединение журналистов ICIJ опубликовало очередное расследование об офшорах – крупнейшую базу документации об уходе от налогов со времен «Панамского архива». На этот раз блок называется «Архив райских островов». Еще далеко не все документы разобраны, но уже ясно, что речь идет о налоговой изворотливости Apple (компания зарегистрировала два дочерних отделения на острове Джерси близ Великобритании, что позволяло ей сократить налоговые расходы), частных самолетах российской элиты (многие из которых зарегистрированы на островах, чтобы не платить налоги в Европе), а также о сотрудничестве российского бизнеса с Facebook и Twitter и делах, которые ведут министры Трампа с российскими компаниями. Более того – в неких махинациях заподозрили британское герцогство Ланкастер, ведающее финансами королевской семьи Великобритании.

Еще немного новостей из Британии. Членом мужского клуба «Savile Club Mayfair» впервые стала женщина. Так произошло потому, что один из членов организации сменил пол. Клуб с более чем 150-летней историей, в котором сегодня состоит, например, Стивен Фрай, сделал исключение. «Несправедливо для потрясающего, дружелюбного парня изгнать его из клуба только потому, что он стал женщиной», – прокомментировали представители клуба. Женщинам подавать заявки на членство в клубе по-прежнему запрещено. Попасть туда могут только мужчины, достигшие 30-летнего возраста и имеющие не менее двоих детей. При этом организации, принимающие в свои ряды только женщин, в Британии, конечно, тоже есть.

Неоднозначное. Российский лыжник Александр Легков впервые прокомментировал свое пожизненное отстранение от участия в олимпийских стартах и лишение медали Сочи-2014. Легков написал в Instagram объемный трогательный пост об уважении к соперникам, отметил, что 20 лет он работал на то, чтобы стать олимпийским чемпионом. И что большую часть времени он тренировался и сдавал анализы на допинг в Европе, но, по данным специалистов из Германии и Швейцарии, всегда был чист. Он отмечает, что при принятии решения о дисквалификации МОК даже не ознакомился с результатами судебно-медицинской экспертизы (!). Сейчас его адвокат делает все возможное.

Ну а в Петербурге ясно и относительно тепло, а еще сегодня 100-летие октябрьской революции. Не призываем отмечать, но это хороший повод освежить знания по теме. Хорошего вам дня, друзья!

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