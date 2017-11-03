iPhone, Кевин Спейси и российско-украинские тайны

Пятницу начнем с традиционного – с домогательств. Помощник продюсера первого сезона сериала «Карточный домик» объявил, что Кевин Спейси его домогался. Актер якобы пытался «прижать» помощника в трейлере, причем тот удивился, ведь Спейси – главная звезда сериала, а он занимает незначительную позицию. После посыпались признания других работников площадки – получается, актер только и делал, что приставал к юношам по ходу съемок. По крайней мере, неожиданно трогал за плечи. Сейчас студия приостановила работу над последним шестым сезоном. Ну что, осталось всем девочкам вспомнить всех мальчиков, которые в начальной школе дергали их за хвостики.

Вы наверняка увидите в новостях заголовки «Россию и Украину заподозрили в тайном сотрудничестве». Коротко расскажем, о чем речь. Дело в том, что Россия выпускает самые крупные в мире гражданские грузовые самолеты «Руслан» (АН-124-100). Исторически сложилось так, что продлением летной годности «Русланов» по квалификации должны заниматься специалисты украинского ГП «Антонов» в сотрудничестве с ульяновской компанией «Волга-Днепр». Но после весны 2014 года Киев поставил политические конфликты выше сотрудничества, и авиационных дел мастера зашли в тупик. Сейчас, как сообщает «Коммерсантъ», сделка практически висит на волоске – из-за того же политического популизма. Взамен за сотрудничество по «Руслану» украинская сторона может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76. Переговоры закрытые и точно ничего неизвестно, но мы надеемся, что стороны придут к соглашению.

Ну и о самом важном (после домогательств, конечно). В России, как и во всем мире, стартовали продажи iPhone X. Очередь у магазина на Тверской в Москве составила более 300 человек, места продавали за 30 (и более) тыс. рублей, за порядком следили специальные «дружинники», а в соседнем переулке с вечера припарковали автобус «Мостранса» для обогрева (ночью в столице было минус семь). Рано утром работники магазина начали раздавать специальные браслеты тем, кто мог купить два смартфона в одни руки. В общем, экшн. Следующая партия появится в России через три-четыре недели.

Забавное. Сотрудник техподдержки Twitter в свой последний рабочий день (2 ноября) отключил официальный аккаунт Дональда Трампа. Как говорится, сказал все в лицо. Правда, учетная запись президента в итоге была неактивна всего минут десять, но на это время она реально исчезла.

В школах по всей России пройдут уроки для профилактики ВИЧ. Напомним, в нашей стране вирус распространяется крайне быстро. Впрочем, чиновники зачем-то попросили педагогов делать упор на нравственности и избегать «скользких тем» - про презервативы, то есть, не рассказывать. Ну как так-то.

Петербург. В ночь с 4 на 5 ноября в городе не будут разводить мосты. Гуляем! Хорошего вам дня, друзья.