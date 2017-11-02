Домогательства, Третьяковка и Навальный

Вновь солнечный день, а у нас новости кризиса: в Москве выстроилась громадная очередь перед стартом продаж нового iPhone. Сложно понять, почему более 500 человек толпятся у магазина, хотя продажа гаджета стартует только завтра (не говоря о том, что смартфон, мягко говоря, недешевый). Стоять в очереди фанаты Apple начали с ночи. Пришли со стульчиками, термосами. Места в очереди продаются (например, 36-е стоит 15 тыс. рублей). Можно так потратиться, купив местечко поближе, что и на iPhone не останется.

Новости политики. Минувшей ночью официальный Twitter-аккаунт Третьяковской галереи сообщил о том, что ему нравится видео YouTube-канала Алексея Навального «Владимир Путин и свиная голова». Уведомление появилось автоматически, реакция пользователей была неоднозначной. В итоге информация из аккаунта исчезла, зато музей сообщил, что произошел взлом. К утру контроль над Twitter удалось вернуть. Подписчики снисходительно прокомментировали эпизод в духе «да ладно, респект». Тот неловкий момент, когда не оппозиционер смотрит шедевры галереи, а наоборот.

Франция начнет выдавать россиянам визы в течение двух дней. Правда, речь пока идет только о московском визовом центре (может, пока фанаты стоят в очереди за новым iPhone те же двое суток, одумаются и лучше рванут во Францию). Об этом улучшении ранее сообщил премьер-министр республики Эдуар Филипп. Франция нацелена на развитие туризма, к тому же граждане Украины и Грузии уже могут ездить в ЕС и вовсе без визы. Французские власти обещают, что для регионов РФ такая опция обязательно появится, но чуть позже.

Ну и самая насыщенная часть сегодняшней программы. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел со своей должности из-за «неподобающего поведения» в 2002 (!) году. Тогда он якобы положил руку на колено журналистки Джулии Хартли на пресс-конференции Консервативной партии. Сама Хартли, к слову, заявила, что, если отставка министра действительно связана с тем эпизодом, то это самая глупая отставка в истории.

Продолжение истории про Кевина Спейси. Еще несколько мужчин заявили о том, что актер якобы их домогался в 80-е, причем один из них в 80-е годы был несовершеннолетним. Попутно продюсеры решили закрыть популярный сериал «Карточный домик» со Спейси и даже приостановить съемки последнего шестого сезона из-за скандалов. Несколько женщин также обвинили в домогательствах «человека дождя» Дастина Хоффмана. Писательница Анна Грэм Хантер заявила, что Хоффман приставал к ней во время съемок «Смерти коммивояжера» в 1985 году.

Петербург. В городе солнечно второй день подряд. Ура! Хорошего вам дня, друзья.