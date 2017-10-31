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Убийство Амины Окуевой в Киеве

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Амина Окуева
© Фото: politeka.net

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И биткоины.

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Вторник, и мы продолжаем рассказывать о поисковой операции у берегов норвежского архипелага Шпицберген, где потерпел крушение российский вертолет с учеными НИИ Арктики и Антарктики. Как сообщила губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт, тело одного из членов экипажа обнаружено специальными аппаратами на дне Северного Ледовитого океана примерно в 130 метрах от места падения вертолета. Работы по поднятию будут проведены в ближайшее время. Поисковая операция продолжается. Вертолет, летевший из заброшенного поселка Пирамида в Баренцбург, исчез с радаров и упал в океан 26 октября. Институт Арктики и Антарктики, расположенный в Петербурге, оперативно сообщает все новые сведения.

Тем временем на Украине, под Киевом, произошло нападение на Адама Осмаева, уроженца Чечни, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ. В результате обстрела убита жена Осмаева Амина Окуева (когда было покушение на самого Осмаева, она буквально спасла ему жизнь). В России Адама обвиняют в попытке организовать покушение на президента. Сам он видит в случившейся трагедии явный «российский след». На семью напали, когда они возвращались с отдыха. Ехали на машине, встали на железнодорожном переезде, и тут, по словам Осмаева, «вокруг все разлетелось, панель вся». Представители украинской власти уже назвали произошедшее «террором» со стороны России и сказали, что Украина должна дать «жесткий и адекватный ответ».

Американский журналист Марк Фрауэнфельдер несколько месяцев пытался взломать флешку, на которой были ключи к хранилищу его 7,4 биткоинов, которые он купил еще в 2016 году. Теперь по порядку. В декабре 2016 года 7,4 биткоина обошлись мужчине в три тыс. долларов. Он решил хранить их в специальном запароленном хранилище. Но в какой-то момент оказалось, что стикер, на котором он записал пин-код он флешки, выбросила сотрудница клининговой службы, которую вызывала его дочь. Мужчина даже копался в мусорке, но тщетно. Вспомнить пароль самостоятельно не получалось, он пробовал даже гипноз. Наконец, с помощью многоуровневых взломов ему удалось-таки добыть пин-код и вывести деньги (а вложенные активы за это время увеличились во много раз). Поздравляем!

Синоптики сообщают об усилении ветра в Петербурге. Кроме того, накануне в ТЮЗе вручили главную городскую театральную премию «Золотой софит»: лучшим спектаклем стала «Гроза» Андрея Могучего в БДТ, лучшей мужской ролью признана роль губернатора в «Губернаторе» того же Могучего. Другие городские театры тоже не остались в стороне. Хорошего вам дня, друзья!

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