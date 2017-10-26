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Ниндзя, хурма и красный Эрмитаж

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Ниндзя
© Фото: primrep.ru

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Русско-японские новости.

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Первая новость утра: в широкий прокат вышла «Матильда». Накануне премьеры в Москве эвакуировали семь кинотеатров, а Наталья Поклонская опубликовала видеообращение, в котором рассказывает, что реакция общества на фильм – это «победа» христиан и мусульман, что Алексей Учитель вынужден ходить с охраной, потому что «боится самого себя», а люди, которые шли на премьеру, вообще стыдились этого и имели вид нашкодивших школьников.

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Более бодрые новости из Японии. Наши СМИ любят рассказывать о небывалом долголетии и здоровье японцев. Так вот, на днях японская полиция задержала 74-летнего жителя города Осака. Мицуяки Танигава с 2009 года обкрадывал дома и магазины, был одет во все черное и маску, как и полагается ниндзя. Всякий раз он уходил от преследователей… по стенам! Невероятная ловкость, скорость и сила, наверное, уже стали притчей среди полицейских, пытавшихся поймать нашего героя. Даже впервые опознать его удалось недавно – когда он случайно попал в объектив уличной камеры наблюдения без маски. Танигава заявил, что, будь он чуть моложе, его бы никто никогда не поймал.

Ну и в копилку: в японской префектуре Гифу две хурмы (!) продали за пять тыс. долларов (!). Сообщается, что это плоды особого сорта тэнкафубу, который выводили в течение 11 лет. Кроме крайне приятной текстуры (плоды похрустывают, как японские груши) эта хурма славится своей сладостью. В указанных двух плодах содержание сахара так и вообще рекордное. Надеемся, покупатель употребит их с удовольствием.

Важная российско-турецкая новость. Лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, запрещенная в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции. По данным ряда СМИ, переговоры об их освобождении на самом высоком уровне велись между Реджепом Эрдоганом, Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Турция в целом аккуратно пытается добиться смягчения ситуации с «меджелисом», ведь у нее традиционные культурные связи с крымскими татарами.

Немного про нашу, так сказать, политику. Накануне Ксения Собчак резко появилась на федеральном ТВ – в том числе в передаче Андрея Малахова на «России 1». Говорила о Навальном, а еще кто-то (вероятно, политтехнологи) запустили слух, что кандидат хочет перед выборами сменить имя (или фамилию) на «Против всех». Это уже, конечно, переигрывание, но забавно.

Петербург. Листва опадает, зима близко, и уже 18 ноября власти обещают открыть Тучков мост. Все, кто периодически курсируют между Петроградской стороной и Васильевским островом, – радуемся, пробки должны стать чуть меньше!

Возможно, вы видели – накануне Зимний дворец был подсвечен красным цветом. Это в рамках открытия выставки «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», посвященной, как вы понимаете, юбилею Революции. Выставка масштабная, и другая такая, понятное дело, случится нескоро. Спешите видеть! Хорошего вам дня.

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