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Палатка Саакашвили и мукомолы

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Саакашвили в палатке
© Фото: РБК

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И первые обещания Ксении Собчак.

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Середина недели, и одна из первых новостей- Юрий Дудь взял интервью у Ксении Собчак. Кандидат в президенты, к слову, оказалась первой женщиной-спикером в блоге журналиста на YouTube. Ксения рассказала о том, как якобы предложила Алексею Навальному выдвинуть кандидатуру его жены Юлии в случае его недопуска на выборы, или пойти самой. Кроме того, в случае, если телеведущая станет президентом, она намерена вынести с Красной площади тело Ленина и открыть Кремль для всех желающих.

Что там на Украине. Михаил Саакашвили переночевал в палатке у Верховной рады и готовится выступить с лекцией перед митингующими. Лидер «Руха новых сил» (так теперь называются сторонники) Саакашвили пообещал, что первая лекция будет о том, как прорвать информационную блокаду. Нынешние киевские власти называют новый майдан «горсткой маргиналов», агентами других стран, пытающимися дестабилизировать ситуацию в стране. Интересно, насколько риторика Киева совпадает с позицией Москвы по Майдану. Саакашвили грозится ввести Украину в будущее, где «не будет олигархов». Ну-ну.

В Москве, как известно, идет масштабное благоустройство. В парке «Зарядье» вот уже начали менять плитку, хотя он совсем недавно открылся. На улице Нижняя Раищевская в процессе ремонтных работ археологи обнаружили клад монет петровской эпохи. Причем это уже второй тайник, обнаруженный в этой улице за последнюю пару месяцев. Наверное, если бы москвичи потрудились и раскопали еще пару улиц, смогли бы любой кризис пережить припеваючи. В новом кладе – порядка 97 монет из сплава меди и серебра. Нашли клад неподалеку от церкви Николая Чудотворца.

Еще немного новостей из Москвы. У кинотеатра «Октябрь», где проходила московская премьера «Матильды», задержали семь человек. По данным силовиков, они нарушали установленный порядок проведения митинга. В остальном все прошло спокойно. Надеемся, кинопоказы одиозного фильма и дальше пойдут в том же духе.

Новости авиаперелетов. «Аэрофлот» отказался от практики возврата «невозвратных» билетов в случае отказа в визе. Напомним, ранее авиакомпания предоставляла такую услугу, наравне с возвратом денег за билет по медицинским показаниям. Теперь в авиакомпании отмечают, что по федеральному законодательству перевозчик не обязан переживать из-за проблем с визой у путешественника, который решил взять недорогой «невозвратный» билет. Имейте в виду при планировании перелетов.

Петербург негодует: Георгий Полтавченко доложил вице-премьеру Аркадию Дворковичу о возможном дефиците хлеба (!) в Северной столице. Дело в том, что мукомольные предприятия не могут получить вагоны для перевозки зерна, и это может спровоцировать дефицит. Надеемся, это ложная паника, и все будет хорошо у мукомольных предприятий.

В городе холодает, но ясно и солнечно. Хорошего вам дня, друзья!

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